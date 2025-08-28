Peste 1 milion de bulgari au călătorit în străinătate în iulie - un număr record după criza COVID și cu 16% mai mult decât în ​​aceeași lună din 2024, informează „Dnevnik” (Bulgaria).

Jumătate au fost în vacanță sau în excursie, iar cealaltă jumătate au fost în vizită, într-o călătorie de afaceri sau au călătorit în alt scop.

Cea mai atractivă destinație de vacanță pentru bulgari în plin sezon turistic rămâne Grecia, vizitată de 157.000 de turiști, urmată de Turcia (90.000) și România (39.000). Printre țările din afara Balcanilor, se numără Italia (26.900) și Franța (24.600).

Numărul vizitelor străinilor în cursul lunii iulie este de două ori mai mare, turiștii reprezentând din nou jumătate. Statistica pentru luna iulie confirmă că Bulgaria este cea mai căutată destinație de vacanță de români (245.000), ucraineni (110.000), polonezi (87.000).

Sursa: Rador Radio România