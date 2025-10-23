Ungaria rămâne dispusă să găzduiască summitul de pace dintre Statele Unite și Rusia, considerând că doar diplomația poate pune capăt războiului din Ucraina, informează MTI (Ungaria).

Declarația a fost făcută marți, la Washington, de ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, care a reiterat, într-un interviu pentru CNN, că Budapesta „va asigura toate condițiile necesare” pentru desfășurarea unei întâlniri între președinții celor două mari puteri.

„Ne dorim ca pacea să revină în Europa Centrală. În ultimii trei ani și jumătate am pledat constant pentru pace. Ni s-a cerut să organizăm acest summit și suntem pregătiți pentru asta”, a afirmat șeful diplomației ungare. El a subliniat că data reuniunii nu a fost încă stabilită, respingând speculațiile privind o amânare.

Szijjártó a confirmat că omologii săi, americanul Marco Rubio și rusul Serghei Lavrov, au discutat telefonic luni, ceea ce alimentează speranța că negocierile pot fi reluate. „Sper că vor ajunge la o înțelegere comună care să creeze o bază pentru organizarea summitului și pentru o soluție pașnică în Ucraina”, a spus ministrul, adăugând că o relație civilizată între Washington și Moscova „face lumea, inclusiv Europa Centrală, un loc mai sigur”.

Oficialul ungar a insistat că războiul nu poate fi rezolvat militar: „Această vărsare de sânge trebuie să se termine, dar nu se va termina pe câmpul de luptă. Se va termina doar la masa negocierilor.”

Sursa: Rador Radio România