Ungaria a încheiat un acord-cadru cu Azerbaidjanul pentru achiziționarea a până la 800 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe o perioadă de doi ani, a anunțat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit MTI (Ungaria).

Acordul a fost semnat între compania energetică ungară MVM și SOCAR, compania de stat a Azerbaidjanului, și permite livrări de aproximativ 1,1 milioane de metri cubi de gaze pe zi, în funcție de condițiile pieței. Oficialul ungar a descris înțelegerea drept un pas important pentru diversificarea aprovizionării energetice a țării.

Péter Szijjártó a susținut că strategia Budapestei vizează achiziții din cât mai multe surse și pe cât mai multe rute, în contrast cu politicile promovate la Bruxelles, pe care le-a criticat. Potrivit acestuia, cooperarea cu Azerbaidjanul contribuie la consolidarea securității energetice a Ungariei.

Ministrul a mai precizat că, prin participațiile deținute în zăcăminte din Azerbaidjan, companiile ungare au devenit actori activi pe piața internațională de energie, nu doar cumpărători, iar noi acorduri în domeniul petrolului, gazelor și energiei regenerabile sunt în curs de finalizare.

Sursa: Rador Radio România