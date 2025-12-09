Ungaria și Slovacia vor iniția la Curtea de Justiție a Uniunii Europene anularea regulamentului REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia și vor solicita suspendarea acestuia pe durata procedurii.

Anunțul a fost făcut duminică pe Facebook de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, informează Hirado.hu.

Acesta a precizat în postarea sa că Bruxelles-ul dorește să supună la vot săptămâna viitoare regulamentul care interzice importurile de petrol și gaze naturale rusești din Europa, ceea ce ar face imposibilă aprovizionarea în siguranță cu energie a Ungariei și Slovaciei și ar duce la creșteri bruște ale prețurilor.

„În plus, aceasta este o fraudă juridică uriașă, deoarece este de fapt o măsură de sancțiune care nu putea fi adoptată decât prin vot unanim, ceea ce este în contradicție cu tratatul de bază al Uniunii Europene, care prevede că politica energetică este o competență națională, iar acest lucru este total contrar cu propria evaluare de impact a Bruxelles-ului”, a subliniat șeful diplomației ungare, care a adăugat: „De aceea, împreună cu Guvernul Slovaciei, vom depune - imediat după luarea acestei decizii - o cerere de anulare la Curtea de Justiție a UE și vom solicita suspendarea regulamentului pe durata procedurii judiciare”.

Sursa: Rador Radio România