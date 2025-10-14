Mai este o jumătate de an până la alegeri, iar vara aceasta a fost plină de evenimente, în timp ce luna septembrie a fost furtunoasă și acum se apropie sezonul politic, notează Hirado.hu (Ungaria).

Fiecare săptămână, fiecare zi poate fi importantă în campanie, se arată în cel mai recent sondaj al Institutului XXI. Század (Secolul XXI).

Institutul a decis să publice periodic cât un sondaj intitulat „Structura schimbătoare a publicului” în lunile premergătoare alegerilor.

Primul lor studiu – ale cărui rezultate au fost publicate și de ziarul „Magyar Nemzet" – s-a concentrat pe competiția dintre partide: institutul a vrut să afle pentru ce partide ar vota cetățenii activi din punct de vedere politic, respectiv cei care ar participa cu certitudine la alegeri, dacă scrutinul ar avea loc duminica aceasta.

Conform rezultatelor, FIDESZ conduce și s-ar forma un parlament din patru partide: FIDESZ - 44 la sută, Partidul Tisza - 41 la sută, Mișcarea Patria Noastră - 7 la sută, Partidul Câinelui Cu Două Cozi - 5 la sută.

Sursa: Rador Radio România