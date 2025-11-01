Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa probabil ambele părți „nemulțumite”.

Potrivit Reuters, Vance a spus că SUA vizează o soluționare pe care ambele țări o pot accepta. „Nu va face pe nimeni foarte fericit. Atât rușii, cât și ucrainenii, probabil, în cele din urmă, vor fi nemulțumiți de aceasta”, a spus el într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News, difuzat duminică.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina. Donald Trump a spus că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, acesta putând însă prevedea ca Ucraina să cedeze un teritoriu semnificativ.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu își poate încălca constituția în chestiunile teritoriale, adăugând: „Ucrainenii nu își vor oferi pământul ocupanților”.

În interviul pentru Fox News înregistrat vineri, Vance a declarat că SUA lucrează la programarea unor discuții între Vladimir Putin,Volodimir Zelenski și Donald Trump, dar nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu omologul său ucrainean înainte de a vorbi cu Donald Trump. „Suntem într-un punct în care încercăm să ne dăm seama, sincer, cum să programăm și alte lucruri de genul acesta, când acești trei lideri s-ar putea întâlni și discuta despre sfârșitul acestui conflict”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România