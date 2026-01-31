Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei președinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, și-a exprimat vineri „solidaritatea” față de Cuba, criticând „măsurile punitive”, informează AFP.

„Venezuela respinge decretul prezidențial emis de guvernul SUA”, ce urmărește „impunerea de măsuri punitive țărilor care decid să mențină relații comerciale legitime cu Cuba”, se arată într-un comunicat emis de Ministerului de Externe venezuelean. „Venezuela își exprimă solidaritatea față de poporul cubanez”, asigură în același text autoritățile de la Caracas.

Venezuela, țară condusă de guverne de orientare socialistă începând din anul 1999, a fost unul dintre principalii furnizori de petrol ai Cubei. După capturarea președintelui Maduro pe 3 ianuarie, Donald Trump a plasat sectorul petrolier venezuelean sub control american.

El a semnat joi un ordin executiv care prevede că Statele Unite „ar putea” impune taxe vamale, de o valoare neprecizată, țărilor care vând petrol Cubei, invocând o așa-zisă „amenințare excepțională” pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea națională americană. Președintele american a cerut Cubei să încheie cu SUA un acord „înainte să fie prea târziu”, fără a preciza ce dorește să obțină printr-un astfel de acord.

