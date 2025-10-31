Un judecător german a ordonat trimiterea unui cetățean afgan în spital, după ce acuzatul a înjunghiat mortal două persoane, inclusiv un copil mic, în urmă cu nouă luni, într-un atac care a șocat întreaga țară, informează Reuters (Marea Britanie).

Procurorii au susținut că bărbatul, identificat drept Enamullah O., în conformitate cu legile germane privind confidențialitatea, a ucis un bărbat german și un copil de doi ani în luna ianuarie, în timp ce ataca o grădiniță din orașul Aschaffenburg, în vestul Germaniei.

Bărbatul, care avea 28 de ani la acea vreme, a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, iar audierea sa a fost mai degrabă o procedură legală specială, decât un proces penal, deoarece a fost considerat iresponsabil din punct de vedere penal din cauza stării sale mintale.

Atacul a avut loc cu o lună înainte de alegerile federale din Germania din luna februarie și a contribuit la decizia actualului cancelar, Friedrich Merz, de a aplica politici de migrație mai stricte și de a înăspri controalele la frontieră. Acesta a fost unul dintr-o serie de atacuri violente care au stârnit îngrijorări cu privire la migrație și au alimentat sprijinul pentru partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), care conduce în unele [în cele mai noi - n.red.] sondaje de opinie.

Sursa: Rador Radio România