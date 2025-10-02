Prim-ministrul Viktor Orbán a afirmat că premierul polonez Donald Tusk joacă un joc periculos cu viețile și securitatea a milioane de europeni, informează „Hirado.hu” (Ungaria).

„Poate credeți că sunteți în război cu Rusia, dar Ungaria nu este. Și nici Uniunea Europeană. Dumneavoastră jucați un joc periculos cu viețile și siguranța a milioane de europeni. Este foarte rău!”, i-a scris premierul ungar omologului său polonez pe rețeaua de socializare X.

După cum se știe, la Forumul de Securitate de la Varșovia, Donald Tusk a răspuns apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru crearea unui scut european comun de apărare aeriană, spunând: „Acesta este războiul nostru”. Potrivit premierului polonez, trebuie să demonstrăm că Europa poate acționa eficient și pe cont propriu.

Sursa: Rador Radio România