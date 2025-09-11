Ungaria își exprimă deplina solidaritate cu Polonia în ceea ce privește incidentul cu drona din timpul nopții, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de socializare, după ce deasupra teritoriului Poloniei au fost doborâte miercuri dimineață drone rusești.

Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă, a subliniat premierul ungar, care a adăugat că și acest incident dovedește că politica Guvernului maghiar de promovare a păcii este justificată și rezonabilă. Viktor Orbán a mai precizat: a trăi în umbra unui război implică întotdeauna riscuri și pericole.

„E timpul să punem capăt acestei situații!”, a afirmat Viktor Orbán, după care a subliniat că acesta este motivul pentru care Ungaria sprijină eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump.

Postarea premierului a apărut în același timp cu reuniunea extraordinară a Guvernului polonez, convocată de conducerea de la Varșovia, deoarece NATO a distrus obiecte rusești în propriul spațiu aerian pentru prima dată în istoria sa de când Rusia a lansat invazia la scară largă împotriva Ucrainei, în 2022.

Sursa: Rador Radio România