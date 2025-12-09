Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susținută luni, la Istanbul, informează agenția MTI (Ungaria).

La conferința de presă organizată după negocierile bilaterale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, premierul ungar a subliniat că este important că Ungaria aparține taberei pacifiste alături de Turcia, în actualul război ruso-ucrainean.

„Vedem că nu există nicio soluție pe câmpul de luptă, iar dacă nu există nicio soluție pe câmpul de luptă, atunci trebuie făcută pacea”, a declarat premierul, subliniind că președintele Recep Tayyip Erdogan a depus anterior eforturi serioase pentru pace.

„El a fost primul mediator de succes în acest război, iar astăzi am stabilit că vom armoniza eforturile de pace”, a precizat Viktor Orbán.

Sursa: Rador Radio România