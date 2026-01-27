„Cine votează pentru noi, va fi spre binele său cu siguranță, deoarece FiDeSz este alegerea sigură!”, a scris luni premierul pe pagina sa de socializare, notează Hurado.hu (Ungaria).

„Am dat dovadă de forță și la Kaposvár. O sală plină, mii de susținători entuziaști, o atmosferă fantastică”, a scris Viktor Orbán în postarea sa.

„Chiar avem nevoie de forță, deoarece ne pregătim pentru lucruri mari. Vrem și vom rămâne departe de planurile de război ale Bruxelles-ului. Nu vom permite ca banii ungurilor să fie duși în Ucraina. În schimb, am implementat cel mai mare program de creare de locuințe din Europa. Am extins facilitățile fiscale pentru familii. Vom introduce a 14-a pensie lunară. Nu numai că am apărat reducerea facturilor la utilități, dar și o extindem prin înghețarea facturilor la utilități din ianuarie. Vom câștiga în aprilie pentru că numai noi suntem capabili să facem toate acestea. Și pentru că cine votează pentru noi, va fi spre binele său cu siguranță. Pentru că FiDeSz este alegerea sigură!”, a scris premierul în postarea sa.

Sursa: Rador Radio România