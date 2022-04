Premierul Ungariei a anunțat că i-a sugerat președintelui rus Vladimir Putin, de care este apropiat, să declare un armistițiu imediat și să discute cu liderii ucrainean, francez și german, informează AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Viktor Orban a adăugat că l-a invitat pe Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții cu liderii ucrainean, francez și german. Liderul rus ar fi spus „da”, însă „cu condiții”, a precizat Orban, fără a oferi alte detalii.

Premierul ungar a dat asigurări că șeful statului rus a avut inițiativa acestui apel telefonic, după ce l-a felicitat deja pentru a patra sa victorie în alegerile legislative care au avut loc duminică.

Orban a reiterat faptul că Ungaria nu va trimite arme Ucrainei și nu va ceda presiunii pentru a extinde sancțiunile la petrolul și gazul rusesc.

Mai mult, Ungaria este pregătită să plătească în ruble pentru gazele rusești, în dezacord cu Uniunea Europeană.

Rusia le-a cerut statelor UE să-i plătească în ruble gazele livrate începând cu 1 aprilie. Statele membre au refuzat, iar livrările continuă, dar primele plăți pentru volumele de gaze livrate după această dată sunt scadente în a doua jumătate a lunii aprilie.

Peter Szijjarto a declarat că Uniunea Europeană nu are niciun rol în contractele sale cu Gazprom prin care Moscova furnizează gaze naturale țării și că Budapesta lucrează la o soluție pentru a putea face plățile, scrie Reuters.



Întrebat cu privire la orașul ucrainean Bucea, unde zeci de cadavre au fost descoperite săptămâna trecută, Orban s-a delimitat de valul de condamnări ale țărilor occidentale.

„Cred că trebuie examinate toate atrocitățile, noi trăim într-o epocă de manipulare masivă”, a afirmat el, cerând o anchetă „independentă și echitabilă” și îndemnând la protejarea civililor „cu orice preț”.

Nici China nu a condamnat Rusia. Zhao Lijian, purtător de cuvânt al diplomației chineze, a recunoscut că imaginile de la Bucea sunt „profund tulburătoare”, dar a susținut că „orice acuzație trebuie să se bazeze pe fapte”.



În cadrul convorbirii cu Viktor Orban, Putin a vorbit de „provocarea grosolană și cinică din partea regimului de la Kiev în orașul Bucea'”, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maia Zaharova, a declarat că e „o falsificare penală a fost inventată pentru a justifica următoarea serie de sancțiuni” împotriva Moscovei și pentru a complica sau perturba complet negocierile de pace.

Ungaria, supărată pe Ucraina

Ministerul ungar de externe l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei pe motiv de declarații ofensatoare la adresa Ungariei, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto.

„Am condamnat agresiunea militară, susținem suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiați și am trimis sute de tone de alimente și alte donații”, a spus el pe Facebook, adăugând că pentru Budapesta securitatea ungurilor e o prioritate.

„Acesta nu este războiul nostru, vrem să stăm și vom sta în afara lui”, a reiterat el.



Eurasia, de la Lisabona la Vladivostok

Fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin, a declarat marți că unul dintre obiectivele Kremlinului în contextul invadării Ucrainei este de a construi o Eurasie de la Lisabona la Vladivostok.

Într-un mesaj postat pe Telegram, Medvedev a reiterat faptul că misiunea Rusiei în Ucraina este „demilitarizarea și denazificarea” acestei țări, lucru care nu poate fi obținut doar pe câmpul de luptă.

Este necesar să se schimbe „conștiința sângeroasă plină de mituri false” a unor ucraineni.

„Scopul este pacea pentru generațiile viitoare de ucraineni și posibilitatea de a construi în sfârșit o Eurasie deschisă, de la Lisabona până la Vladivostok”, a precizat Medvedev, reluând tonul imperialist drag Moscovei.

Mariupol, noul Auschwitz

Primarul din Mariupol susține că orașul-port a devenit „noul Auschwitz”.

„Au transformat întregul nostru oraș într-un lagăr al morții. Din nefericire, analogia sinistră capătă din ce în ce mai multă confirmare. Aici nu mai suntem în Cecenia sau Alep. Acesta este noul Auschwitz și Maidanek", a scris primarul pe Facebook.

Și el și alți martori susțin că în oraș au apărut crematorii mobile pentru că Rusia vrea să distrugă dovezile privind uciderea civililor. Primarul spune că sunt mii de victime.

