Președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat înalților săi oficiali să elaboreze propuneri pentru posibile teste cu arme nucleare, după ce președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua acest tip de teste.

„RAI News” (Italia) relatează că Vladimir Putin a declarat că Rusia și-a respectat întotdeauna cu strictețe obligațiile asumate în temeiul Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare, dar că, dacă Statele Unite sau orice altă putere nucleară ar testa astfel de arme, Rusia ar face și ea același lucru.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, i-a spus lui Putin că declarațiile și acțiunile recente ale SUA fac „oportună pregătirea imediată pentru teste nucleare la scară largă”. Belousov a afirmat că poligonul de testare arctic al Rusiei de la Novaya Zemlya ar putea găzdui astfel de teste cu un preaviz scurt. „Instruiesc Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării... serviciile speciale și agențiile civile relevante să facă tot posibilul pentru a aduna informații suplimentare pe această temă, pentru a le analiza în Consiliul de Securitate și a formula propuneri convenite privind posibila lansare a lucrărilor de pregătire pentru testele cu arme nucleare”, a declarat Putin.

Statele Unite au efectuat ultimul test în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia post-sovietică, care a moștenit arsenalul nuclear sovietic, nu a făcut niciodată acest lucru.

Sursa: Rador Radio România