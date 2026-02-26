Alianța Maghiară din Voivodina (VMSZ) îi va îndemna în următoarele săptămâni pe maghiarii cu drept de vot din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) la alegerile din 12 aprilie, notează MTI.

Ungaria trebuie să aibă un guvern care gândește în termeni unei națiuni unite, și-a explicat marți poziția, Bálint Pásztor, în cadrul unei emisiuni difuzate de Radioul Maghiar din Subotica.

Președintele VMSZ a declarat: „Dacă cineva știe ce este migrația ilegală, atunci, din păcate, noi, maghiarii din Voivodina, o știm. Dacă cineva știe ce este războiul, atunci, din păcate, noi, maghiarii din Voivodina, o știm. Aceste procese nu au fost atât de simțitoare în Ungaria, ceea ce se datorează faptului că Viktor Orbán a condus și conduce țara. Sper că așa va rămâne și vor aprecia aceste fapte și cetățenii din Ungaria, precum sistemul de sprijin familial și tot ce poate fi legat de Guvernul Orbán din ultimii ani, din ultimii 16 ani. Noi, aici, în următoarele săptămâni, ne vom ocupa, printre altele, de încurajarea cetățenilor maghiari din Voivodina cu drept de vot să voteze pentru FiDeSz, pentru KDNP atunci când vor sosi pachetele de vot prin corespondență, pentru ca Viktor Orbán să rămână în continuare prim-ministru și pentru ca Ungaria să aibă un guvern care gândește în termeni unei națiuni unite, care consideră, de asemenea, important să îmbrățișeze și cauzele noastre”.

Potrivit lui Bálint Pásztor, este important ca „forțele care nu au nicio idee despre ce vor, să nu câștige în Ungaria”.

