Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut construirea de așezări evreiești în Fâșia Gaza. Acesta ar fi următorul pas, acum că toți ostaticii israelieni supraviețuitori au fost eliberați, relatează presa israeliană.

În timpul unei sărbători religioase în orașul Sderot, Bezalel Smotrich a declarat că „nu va mai exista Hamas în Gaza și nu va mai veni din Gaza nicio amenințare la adresa cetățenilor israelieni”. „Și da, trebuie spus: vor exista colonii evreiești în Gaza”, a adăugat el. Potrivit lui, prezența evreiască în enclava palestiniană este singura garanție pentru „a pune capăt rachetelor venind din Gaza”.

Bezalel Smotrich a făcut aceste remarci la câteva zile după acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas, căruia el i se opune.

Sursa: Rador Radio România