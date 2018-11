Avizul și raportul din Comisia juridică a Senatului privind începerea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu va avea loc marțea viitoare, a spus președintele Comisiei juridice, Robert Czanciuc.

"În cadrul acestei proceduri, în care Senatul este titularul cererii de urmărire penală, audierea senatorului este obligatorie. Azi (marți - n.r.) am făcut acest lucru, am procedat la audierea obligatorie a domnului Tăriceanu, pentru a putea formula mai departe o propunere Biroului permanent şi plenului Senatului. (...) Întregul dialog de astăzi în acest sens a fost purtat. Am convenit cu avocatul domnului Tăriceanu ca până luni de dimineaţă să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei şi a clarificărilor pe care domnul Tăriceanu şi domnul avocat au simţit nevoia să le facă. Rămâne ca în şedinţa comisiei de marţi, peste o săptămână, să supunem dezbaterii întregul material probator, ţinând cont de ceea ce a fost astăzi, de ceea ce vom primi ca note scrise şi tot marţi vom da un vot cu privire la cererea formulată de Parchet", a declarat președintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Robert Czanciuc.

De asemenea, Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că se declară nevinovat, iar dosarul său este unul "fabricat". Tăriceanu a mai spus că nu a apucat să parcurgă cele 73 de volume din dosar, în total însumând peste 17.000 de pagini.

Conform procedurii, avizul Comisiei este unul consultativ, urmând ca decizia finală privind ridicarea sau nu a imunității lui Tăriceanu să fie luată de plenul Senatului.