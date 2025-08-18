Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord ca SUA și Europa să-i ofere Ucrainei garanții de securitate de tip NATO, ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului, a declarat duminică trimisul special al președintelui Trump, Steve Witkoff.

„Am reușit să obținem această concesie: că Statele Unite ar putea oferi protecție de tipul Articolului 5, care este unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să fie în NATO”, a spus el la emisiunea „State of the Union” de la CNN, scrie THe New York Post (SUA).

Un compromis care a rezultat în urma summitului din Alaska dintre Trump și liderul rus, „a fost pentru prima dată când i-am auzit pe ruși fiind de acord cu acest lucru”, a spus Witkoff.

Înțelegerea prezentată de Witkoff ar presupune ca țările, inclusiv aliații europeni și SUA, să fie de acord să apere Ucraina în cazul în care aceasta va fi atacată în viitor.

Articolul 5 al NATO stipulează că un atac asupra unui membru va fi tratat ca un atac asupra tuturor – ceea ce duce la o apărare colectivă.

Sursa: Rador Radio România