Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac pe scară largă: „Trebuie să fim vigilenți”
Zelenski susține că serviciile secrete l-au avertizat despre posibile acte de sabotaj și atacuri asupra unor personalități ucrainene, notează „20 Minutos” (Spania).
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat în discursul său de luni seară că Rusia a pregătit un nou atac pe scară largă și le-a cerut ucrainenilor să fie vigilenți și să reacționeze la toate alertele de raid aerian.
„În zilele următoare trebuie să fim extrem de vigilenți. Rusia a pregătit un atac pe scară largă și așteaptă momentul potrivit pentru a-l executa”, a declarat Zelenski, potrivit agenției de știri Ukrinform.
„Vă rugăm să fiți atenți la toate alertele de trafic aerian; fiecare regiune trebuie să fie pregătită să reacționeze cât mai repede posibil și să sprijine populația”, a adăugat el.
Zelenski a indicat că a primit rapoarte de la serviciile de informații rusești despre planuri care avertizau asupra unor posibile acte de sabotaj, precum și asupra unor atacuri asupra unor personalități ucrainene.
În plus, el a declarat că a aprobat operațiuni de consolidare a apărării.
Sursa: Rador Radio România
