Zelenski susține că serviciile secrete l-au avertizat despre posibile acte de sabotaj și atacuri asupra unor personalități ucrainene, notează „20 Minutos” (Spania).

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat în discursul său de luni seară că Rusia a pregătit un nou atac pe scară largă și le-a cerut ucrainenilor să fie vigilenți și să reacționeze la toate alertele de raid aerian.

„În zilele următoare trebuie să fim extrem de vigilenți. Rusia a pregătit un atac pe scară largă și așteaptă momentul potrivit pentru a-l executa”, a declarat Zelenski, potrivit agenției de știri Ukrinform.

„Vă rugăm să fiți atenți la toate alertele de trafic aerian; fiecare regiune trebuie să fie pregătită să reacționeze cât mai repede posibil și să sprijine populația”, a adăugat el.

Zelenski a indicat că a primit rapoarte de la serviciile de informații rusești despre planuri care avertizau asupra unor posibile acte de sabotaj, precum și asupra unor atacuri asupra unor personalități ucrainene.

În plus, el a declarat că a aprobat operațiuni de consolidare a apărării.

Sursa: Rador Radio România