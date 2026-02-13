Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut ca o dată precisă pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană să fie inclusă în orice acord de pace care ar pune capăt invaziei rusești, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).

Trebuie făcut tot posibilul pentru a ne asigura că Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să adere la UE în 2027, a declarat șeful statului pe rețeaua de socializare X.

„Vreau o dată precisă”. În caz contrar, „Rusia va face tot ce îi stă în putință pentru a obstrucționa procesul. Nu direct, ci prin intermediul anumitor reprezentanți europeni”, a afirmat Zelenski.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele sugerase ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană încă din 2027, o idee întâmpinată cu scepticism de partea europeană. În timp ce țara sa se luptă cu o invazie din partea Rusiei vecine încă din 24 februarie 2022, Volodimir Zelenski speră că transformarea Ucrainei în stat membru UE îi va oferi țării sale o securitate semnificativ mai mare.

Sursa: Rador Radio România