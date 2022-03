Asaltul și bombardamentele asupra celor mai importante orașe din Ucraina continuă în a 20-a zi de la invazia rusă. A patra rundă de negocieri întreruptă luni a fost reluată, în timp ce evacuarea civililor se desfășoară cu greutate.

Delegațiile rusă și ucraineană au reluat marți prin videoconferință negocierile. Pe teren, armata rusă a continuat asaltul asupra principalelor orașe ucrainene. Negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak a precizat că discuțiile sunt „foarte dure”, relatează Ukrinform. Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a reiterat că obiectivul negocierilor este asigurarea unui statut de neutralitate pentru Ucraina.

După ce Uniunea Europeană și Marea Britanie au anunțat marți noi sancțiuni, Ministerul rus de externe a comunicat o listă cu 13 oficiali americani indezirabili în Rusia, printre care președintele Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken, secretarul apărării Lloyd Austin, directorul CIA, William Burns, consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, dar și fosta șefă a diplomației Hillary Clinton.

Ambasadorul rus în Franța, Aleksei Meșkov, a declarat că europenii vor suferi la fel de mult ca rușii de pe urma sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.

Între timp, armata ucraineană a anunțat că forțele sale au respins o nouă ofensivă a trupelor ruse asupra orașului-port Mariupol, asediat de mai multe zile. Circa 150 de atacatori ruși au fost uciși și două tancuri și alte câteva vehicule blindate au fost distruse în timpul ofensivei, precizat Statul Major al forțelor armate ucrainene. Batalionul ultranaționalist Azov a postat pe canalul Telegram imagini cu vehicule militare ruse distruse, potrivit dpa.

Din 24 februarie până pe 15 martie, rușii ar fi pierdut 13.500 de soldați, 404 tancuri, 1.279 de vehicule blindate de luptă, 150 sisteme de artilerie, 64 de sisteme de rachete cu capacitate de lansare multiplă, 95 de elicoptere, 640 de vehicule, 3 nave, potrivit datelor Statului Major, citat de Ukrinform.

Biroul Procurorului general a postat pe Telegram că 97 de copii au fost uciși, peste 100 răniți și peste 400 de instituții de învățământ au fost bombardate, 59 dintre ele fiind distruse complet, cele mai multe în regiunile Donețk – 119, Harkiv – 50, Mikolaiv – 30.

Patru jurnaliști au fost uciși, iar alți peste 30 răniți de la începutul invaziei.

Armata rusă a anunțat marți că și-a extins controlul asupra întregii provincii Herson (sud).

Purtătorul de cuvânt al Ministerului apărării rus, generalul Igor Konașenkov, a făcut un bilanț preliminar al așa-zisei „operațiunii militare speciale”, susținând că armata rusă a distrus 156 de aparate de zbor fără pilot, 1.306 vehicule de luptă și blindate, 127 lansatoare de rachete, 471 sisteme de artilerie și mortiere, patru vehicule militare. 136 de obiective militare ar fi fost distruse, relatează Agerpres, citând Sputnik (site de propagandă rusesc - n.r.).

Datele nu au putut fi verificate din surse independente.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peșkov, a calificat gestul jurnalistei Marina Ovsiannikova drept „un act de huliganism”. În timpul principalului jurnal de știri al serii de pe cel mai vizionat canal de televiziune din Rusia, Pervîi Kanal, Marina Ovsiannikova a apărut cu un carton pe care scria „Nu războiului. Nu credeți propaganda, vă mint”, ”Rușii sunt împotriva războiului”.

Ea ar fi fost reținută de poliție, iar o anchetă a fost declanșată.

"It is clear that Ukraine is not a member of NATO. We understand that. We have heard for years about an allegedly open door, but we have already heard that cannot enter it. It is true. It must be acknowledged. I am glad that our people are beginning to understand and count on themselves and on partners who are helping us. Ukraine does not currently claim the trigger of Article 5 of the NATO Treaty. […] We understand that we are not in the Alliance," he said.

„Este clar că Ucraina nu este membră a NATO. Înțelegem asta. Am auzit de ani de zile despre ușa presupus deschisă, dar am auzit deja că nu se poate intra prin ea. Este adevărat. Trebuie recunoscut. Mă bucur că poporul nostru începe să înțeleagă și să conteze pe ei înșiși și pe partenerii care ne ajută. În prezent, Ucraina nu pretinde declanșarea articolului 5 din Tratatul NATO”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, într-o intervenție video la o reuniune a liderilor țărilor nordice și baltice convocată de premierul Boris Johnson (Forța expediționară comună - Joint Expeditionary Force).

El și-a exprimat din nou regretul că NATO nu instituie o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei pentru a împiedica atacurile rusești. Zelenski a mai spus că sancțiunile internaționale aplicate împotriva Rusiei „nu sunt suficiente”, cerând un „embargo comercial” total împotriva Moscovei.