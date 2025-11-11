Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat dezvăluirile NABU privind o schemă de corupție la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei, afirmând că toți cei implicați trebuie să suporte consecințe legale clare, relatează Ukrinform.

„Orice acțiune eficientă împotriva corupției este extrem de necesară. Inevitabilitatea pedepsei este esențială”, a afirmat Zelenski.

El a subliniat că Energoatom furnizează în prezent Ucrainei cea mai mare parte a energiei electrice și că „integritatea în cadrul companiei este o prioritate” – atât în sectorul energetic, cât și în toate celelalte domenii.

„Toți cei care au pus la cale scheme corupte trebuie să suporte consecințe procedurale clare. Trebuie să existe condamnări. Iar funcționarii publici trebuie să colaboreze cu NABU și cu organele de aplicare a legii – și să o facă într-un mod care să dea rezultate concrete”, a declarat Zelenski.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat anterior că desfășoară o operațiune specială pentru a expune corupția din sectorul energetic.

Potrivit biroului, membrii unei organizații criminale au dezvoltat o schemă extinsă de corupție pentru a exercita influență asupra întreprinderilor strategice de stat, inclusiv Energoatom.

Activitatea principală a grupului a constat în colectarea sistematică de plăți ilegale de la contractanții Energoatom, cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor.

