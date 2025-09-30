Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Federația Rusă nu va stabili noi granițe în Ucraina, notează Agenția de presă RBC (Ucraina).

Potrivit „The Guardian”, Zelenski a susținut, luni, un discursul la Forumul de Securitate de la Varșovia, iar jurnaliștii l-au întrebat dacă este pregătit să recurgă la concesii teritoriale pentru a încheia războiul.

În răspunsul oferit, Volodimir Zelenski a reiterat că granițele Ucrainei sunt stabilite prin constituția sa. „Rusia nu va stabili noi granițe în Ucraina” - a subliniat președintele, adăugând că este deschis la negocieri „diplomatice”.

Potrivit lui Zelenski, arma principală de care are nevoie Ucraina în acest moment este „unitatea”. Totodată, liderul ucrainean a avertizat despre încercările Rusiei de a diviza Europa.

RBC amintește că președintele SUA, Donald Trump, a transmis recent, după o întâlnire cu omologul său ucrainean, că Ucraina poate recupera toate teritoriile temporar ocupate de ruși și, în opinia sa, chiar „să meargă puțin mai departe”.

Rusia a reacționat deja la aceste declarații ale lui Trump. Ministrul de externe de la Moscova, Serghei Lavrov, a sugerat că orice declarații și calcule privind revenirea Ucrainei la granițele din 2022 nu sunt altceva decât o „miopie politică”. Anterior, președintele Zelenski a declarat că problema „schimbului de teritorii” va fi discutată doar în cadrul unei întâlniri bilaterale cu dictatorul rus, Vladimir Putin.

Sursa: Rador Radio România