Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o „poziție clară” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează agenția italiană de presă ANSA.

Într-un interviu acordat „Sky News”, Zelenski a subliniat necesitatea unor „măsuri decisive” din partea liderului american, pentru „a-l intimida” pe Vladimir Putin, începând cu noi sancțiuni împotriva Rusiei, reiterând totodată solicitarea sa de garanții de securitate pentru Kiev. De asemenea, Zelenski și-a exprimat speranța că premierul britanic Keir Starmer ar putea discuta acest ultim punct cu Trump, care sosește astăzi în Marea Britanie pentru a doua sa vizită de stat în țară.

„Cred că Statele Unite sunt suficient de puternice pentru a lua decizii pe cont propriu”, a declarat Zelenski, referindu-se la recenta solicitare a președintelui SUA către țările NATO de a abandona petrolul rusesc ca o condiție pentru noi sancțiuni americane împotriva Moscovei. Zelenski a continuat: „Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Și acum tot ce lipsește este un pachet de sancțiuni americane mai puternic”.

Președintele ucrainean a mai declarat că, în opinia sa, Statele Unite pot furniza Kievului sisteme de apărare aeriană în cantități suficiente. Totodată, Zelenski a susținut că Putin face presiuni asupra țărilor europene prin încălcări ale spațiului aerian pentru a testa reactivitatea NATO și, în același timp, pentru a le descuraja să furnizeze sisteme de apărare aeriană Kievului, amenințând că acestea vor fi folosite pentru a proteja propriile țări.

Sursa: Rador Radio România