Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, țările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina și să favorizeze astfel pacea, informează News.ro.

„Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu președintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp”, a scris Zelenski pe X după întâlnirea sa cu președintele sud-african Cyril Ramaphosa.

„Este important ca țările din sudul globului să trimită semnale relevante și să împingă Rusia spre pace”, a adăugat președintele ucrainean.

Perspectiva unei întâlniri între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, anunțată de liderul american Donald Trump și menită să găsească o soluție pașnică a conflictului, se îndepărtează.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe președintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei.

La rândul său, Donald Trump, care dorește să găsească rapid o soluție la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 și care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunțat vineri că își acordă „două săptămâni” pentru a decide poziția sa cu privire la acest conflict.