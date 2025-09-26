Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat jurnalistlui Barak Ravid în emisiunea „The Axios Show” că nu intenționează să conducă țara în timp de pace, informează „RAI News” (Italia).

Zelenski a promis, de asemenea, că va solicita Parlamentului ucrainean să organizeze alegeri, dacă se va ajunge la o încetare a focului. Întrebat dacă își va considera încheiat mandatul odată ce războiul se va termina, Zelenski a răspuns că ar fi „pregătit” să demisioneze. „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continuu să candidez pentru funcții publice, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a afirmat că i-a spus lui Trump în timpul întâlnirii lor de marți că, dacă va exista un armistițiu, „vom putea folosi această perioadă de timp și voi putea da acest semnal Parlamentului”. Zelenski a afirmat că înțelege că oamenii ar putea dori „un lider cu... un nou mandat” pentru a lua deciziile cruciale necesare pentru a realiza pacea pe termen lung.

Liderul ucrainean a fost ales cu aproape 75% din voturi (13,5 milioane) în 2019. Dacă nu ar fi fost războiul, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat în mai 2024.

Între timp, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, s-a întâlnit la New York cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre războiul din Ucraina și cooperarea bilaterală. Un purtător de cuvânt al Guvernului maghiar a scris pe X, spunând că ministrul de externe a reiterat poziția pacifistă a Ungariei: „Dorim ca acest război să se încheie cât mai curând posibil”.

Szijjarto a salutat discuțiile dintre Statele Unite și Rusia, considerându-le esențiale pentru evitarea posibilității unui al treilea război mondial. El a subliniat că aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne dependentă de petrolul și gazele rusești din motive geografice: nu este o problemă politică sau ideologică, ci o realitate fizică.

