Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, joi, că Ucraina a propus trei formate pentru negocierile de pace care urmează să aibă loc în curând la nivel de lideri, potrivit Agenției de presă ucrainene RBC.

Kievul așteaptă „hotărâre și deschidere la dialog” din partea Rusiei. „Am vorbit cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Ucraina și Germania văd la fel necesitatea de a încheia cât mai curând războiul printr-o pace demnă, iar parametrii încheierii acestui război vor defini condițiile de securitate pentru Europa pe decenii”, a transmis Zelenski.

Potrivit acestuia, războiul are loc în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei, deoarece Kievul se află deja în negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană. „De aceea, Europa trebuie să fie parte a acestor procese. Ne-am coordonat pozițiile cu Germania. Am convenit cu Friedrich să mai discutăm”, a menționat Zelenski.

Președintele Ucrainei spune că, de asemenea, consilierii pentru securitate vor avea o întâlnire online, pentru a armoniza viziunile comune ale Ucrainei, Europei și Statelor Unite. „De asemenea, ieri, au fost discutate diferite formate potențiale de întâlniri pentru pace la nivel de lideri, în viitorul apropiat: două formate bilaterale, unul trilateral”, a subliniat Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă o astfel de abordare curajoasă și din partea Rusiei. „Este timpul ca războiul să se încheie. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a conchis Volodimir Zelenski.

Sursa: Rador Radio România