Zelenski a anunțat vineri că Rusia are termen până la 1 septembrie să-și exprime interesul pentru o întâlnire bilaterală, altfel Kievul așteaptă reacții internaționale, transmite „RAI News” (Italia).

Într-o conferință de presă care a început vineri la ora 15.00 (ora italiană, ora 14:00), și a fost transmisă în direct la televizor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că el și aliații săi au convenit să permită Rusiei să își exprime interesul pentru o întâlnire bilaterală ca până la data de 1 septembrie.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Zelenski a spus că se așteaptă la o reacție internațională. De asemenea, a vorbit pe larg despre garanțiile de securitate, afirmând că discuțiile dintre partenerii Kievului privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar trebui ridicate „urgent” la nivel de conducere și că acordurile la care se ajunge vor trebui apoi ratificate de parlamentele naționale:„Vrem garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, nu un alt Memorandum de la Budapesta”, a declarat Zelenski referindu-se la acordul din 1994 cu SUA, Franța, Regatul Unit și Rusia, care trebuia să garanteze integritatea teritorială a țării în schimbul predării arsenalului nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică.

Sursa: Rador Radio România