Joi, președintele ucrainean va călători la Paris pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen și Mark Rutte, precum și cu șefi de stat europeni, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Volodimir Zelenski se va întâlni joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit, în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului la Paris, a anunțat marți președinția ucraineană.

Discuțiile, co-prezidate de președintele francez, Emmanuel Macron, și de premierul britanic, Keir Starmer, la care va participa și cancelarul german, Friedrich Merz, se vor concentra pe „garanțiile de securitate pentru Ucraina”, care se confruntă cu invazia rusă din 2022, a scris pe X Mykhailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene.

Sursa: Rador Radio România