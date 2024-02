La München i-am auzit și pe ucraineni și pe văduva lui Aleksei Navalnîi explicându-ne de ce Putin trebuie să fie înfrânt.

Cum sâmbătă se vor fi scurs doi ani de la invazia deplină a Rusiei în Ucraina, puneți-vă următoarea întrebare simplă: se află Europa în război? Când am pus această întrebarea duminică la conferința de securitate de la München, într-o sală plină, cei mai mulți au ridicat mâna pentru a afirma că da, Europa e în stare de război. Însă apoi am pus o a doua întrebare: credeți că cei mai mulți oameni din țara voastră sunt conștienți de acest lucru? Foarte puține mâini s-au mai ridicat, scrie Timothy Garton Ash, istoric și publicist, în The Guardian.

Ediția aceasta a fost una a contrastelor dureroase. Au fost soldați ucraineni grav răniți, relatându-ne despre experiența de iad a frontului. Iuliia Paievska, medic militar veteran, ne-a spus că a văzut „pârâuri de sânge, râuri de suferință” și că „mi-au murit copii în brațe”. „Noi suntem câinii războiului”, a spus ea, povestindu-ne cum a fost capturată la Mariupol, încarcerată trei luni și torturată de ruși. „Dați-ne armele [de care avem nevoie - n.trad.] pentru a omorî acest război”, a conchis ea.

Aici se relevă și curajul altei Iulii, una din Rusia. Iulia Navalnaia a pășit pe scenă înainte ca vestea morții soțului ei, Aleksei Navalnîi, să fi fost confirmată cu certitudine pentru a cere ca Vladimir Putin să fie deferit justiției - și pentru a ne reaminti că încă mai există și o altă Rusie, una care luptă cu tiranul. Apoi avea să înregistreze un clip profund emoționant, sfidător, pe care-l puteți viziona pe YouTube [https://youtu.be/RIrYWhjdK_o].

Dar când am ieșit din sala de conferință a hotelului Bayerischer Hof, am văzut aglomerația din weekend bucurându-se de soarele neobișnuit pentru acest anotimp pe terasele cafenelelor și barurilor, la cumpărături în magazine de lux sau făcându-și planuri pentru o vacanță de iarnă în vreo destinație turistică atractivă. O viață prosperă, răsfățată chiar, tipică vremurilor de pace. Europa e în război? Glumești pesemne.

La ediția aceasta au fost conducători occidentali care au admis realitatea unui război prelungit mai clar decât anul trecut, însă cei mai mulți nu le comunică nici acum societăților proprii că ne paște un pericol existențial. Nici nu adoptă măsurile urgente necesare pentru a salva Ucraina de la noi înfrângeri pe front, cum a fost recenta retragere din Avdiivka.

Sunt și excepții remarcabile. Kaja Kallas, premierul eston, plasată recent de Kremlin pe lista infractorilor urmăriți, e de multă vreme un asemenea exemplu. Mette Frederiksen, premierul danez, acționează rapid, vorbește pe șleau și-și urmează mereu vorbele cu fapte. „Am decis să ne donăm întreaga artilerie”, i-a spus aceleiași audiențe căreia i se adresase și Iuliia ucraineană. Danemarca i-a trimis Ucrainei și avioane militare F-16.Mai e și Petr Pavel, fost general al NATO, acum președintele Cehiei. El ne-a spus că cehii, colaborând cu danezii și alte popoare, au identificat pe piața mondială 500.000 de obuze de 155 mm și alte 300.000 de 122 mm care pot fi cumpărate și trimise chiar în următoarele săptămâni Kievului presat de penurie.

Ceea ce le va permite ucrainenilor, a explicat Pavel, să mențină linia frontului până când industria militară vestică își va suplimenta producția în cursul acestui an.I-ar acorda timp și Camerei Reprezentanților din SUA să treacă peste rușinosul blocaj inspirat de Trump și să voteze noi fonduri militare pentru Ucraina. (Cel mai grotesc moment al conferinței a fost acela în care senatorul american republican Pete Ricketts a comparat invazia lui Putin cu „invazia” imigranților ilegali din Mexic.)

Totuși, e imposibil ca țări precum Cehia și Danemarca să facă de unele singure ce e necesar pentru ca Ucraina să poată ține Rusia la respect. Și cum SUA ezită, cu perspective funeste, le revine băieților mari ai Europei - Germania și Franța în primul rând - să umple golul, cumpărând urgent muniția găsită de cehi; acționând rapid, fără întârzieri birocratice și la scară mare; și explicând populației proprii de ce e vital să procedeze astfel.Președintele Emmanuel Macron nici măcar n-a mai venit la Munchen. Retorica lui semeață despre reînarmarea Europei noastre suverane și „economia de război” nu se reflectă în amploarea și rapiditatea sprijinului acordat efectiv de Franța Ucrainei.

Cancelarul german Olaf Scholz e o cu totul altă poveste. Din moment ce l-am criticat dur acum un an pentru că se „scholzea” [se codea; expresia a devenit virală în Germania la acea dată - n.trad.] în privința înarmării Ucrainei, vreau acum să recunosc că între timp a avut loc o mare schimbare.

Germania e în prezent al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei după SUA. Virajul spre sprijinul deplin a fost un soi de Wende (cotitură) din acel Zeitenwende (punct de cotitură epocal) pe care Scholz îl promisese inițial, la numai trei zile după izbucnirea războiului. Nu voi uita niciodată cum discutam cu niște amici la Kiev și mi-au spus că se simt foarte în siguranță noaptea când aud tocatul distinctiv, profund, al tunurilor antiaeriene germane Gepard. Armele de foc germane salvează vieți.

Acum e nevoie ca în Zeitenwende să se producă un al doilea Wende. Cabinetul Scholz trebuie să admită că, atunci când într-un război sprijini o tabără care luptă împotriva unui dictator criminal, e esențial ca acea tabără să învingă, iar nu doar „să nu piardă”, după cum și-au formulat în mod repetat Scholz și Macron obiectivul în acest conflict. Acesta nu e limbajul puterii, unicul cunoscut de Putin.

Cum a spus și Volodimir Zelenski, care a vorbit la Munchen imediat după Scholz: „Chestiunea nu se referă doar la arme. Chestiunea e: voi sunteți pregătiți psihologic?” Logica vremurilor de pace, a negocierilor, a compromisului, a acordurilor din care câștigă toate lumea pur și simplu nu se aplică aici.

Cu numai câteva clipe înainte ca Zelenski să ia cuvântul, Scholz se eschivase de la a răspunde la o întrebare privind refuzul Germaniei de a-i trimite Ucrainei rachete Taurus [solicitarea a fost respinsă de parlament joi - n.trad.]. Însă experți militari respectați afirmă că utilizarea unor astfel de rachete cu rază lungă precum Taurus - și echivalentele ei americane, britanice și franceze - e unicul mod în care Ucraina poate aduce Rusia înapoi sub presiune pe front, amenințându-i liniile de aprovizionare din Crimeea.

Așadar, conducătorii țărilor mari europene ar trebui să ia lecții de la cei ai unor state mai mici precum Danemarca, Cehia și Estonia. Dată fiind situația critică de pe frontul din Ucraina, ei trebuie să acționeze mai curajos, mai rapid, mai decisiv. Și tot ei trebuie să găsească un limbaj mai direct, mai pasional, mai însuflețitor - acel gen de limbaj care cu siguranță ar fi fost folosit de modelul personal al lui Scholz, fostul cancelar Willy Brandt.

Societățile care încă se bucură de un stil de viață confortabil, caracteristic vremurilor de pace, în care se pare că mulți încă mai cred că războiul se poate încheia curând prin negocieri și un compromis, trebuie să fie scuturate și trezite la realitate. După cum a pus problema Pavel, acel sacrificiu pe care oricare dintre noi îl poate face e „reducerea propriului nostru confort”. Confortul fizic, da, dar și cel psihologic.

Europa e în stare de război. Nu e chiar cu totul în stare de război, așa cum era acum 80 de ani, când majoritatea țărilor europene era direct angajată în luptă, dar cu certitudine nu e nici în starea de pace de acum 20 de ani, înainte ca Putin să pășească pe calea confruntării cu Vestul.

Dacă nu conștientizăm necesitatea urgentă de a ajuta Ucraina să-și consolideze pozițiile defensive, să se regrupeze și în cele din urmă să câștige războiul pe care îl luptă și pentru noi toți, de acum în câțiva ani ne vom confrunta cu un atac și mai direct din partea Rusiei revanșarde căreia îi vom fi dat nas. Așa că ascultați-le pe Iulia din Ucraina și pe Iulia din Rusia. E neapărat nevoie ca Putin să fie înfrânt. E unicul mod de a „omorî acest război”.

