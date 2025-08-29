A trecut summit-ul ruso-american din Alaska, a trecut și întâlnirea președintelui Trump cu omologul ucrainean și cu un număr important de lideri europeni, iar pacea în Ucraina se lasă în continuare așteptată.

De fapt, nu se desfășoară negocieri pentru a se ajunge la un acord de pace, nefiind întrunite nici măcar condițiile pentru o încetare a focului.

Este lesne de înțeles că formula promovată în ultimele două săptămâni (ca, de altfel, în tot cursul acestui an) nu este menită să aducă părțile aflate în conflict la masa negocierilor. În primul rând, pentru că Rusia nu vede de ce ar trebui să negocieze, își continuă în forță operațiunile militare și, drept urmare, are pretenții maximaliste. Cea mai importantă: potrivit lui Putin, Ucraina ar trebui să cedeze toată regiunea Donbas, chiar dacă aceasta nu este în clipa de față ocupată integral de ruși.

În ceea ce privește pretenția teritorială rusă, constat că există în continuare în spațiul public poziții care susțin că, în definitiv, Ucraina nu ar fi deținut niciodată Donbas-ul și Crimeea, și că le-ar fi primit în gestiune de la Moscova în timpul cât a existat URSS.

Aceasta este, de fapt, o teză a propagandei ruse, care are nevoie de o scurtă explicație.

