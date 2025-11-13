Articol semnat de Mihaela-Alexandra Tudor, profesor univ. dr., specialist în media, politică și religie la Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, Franța.

Aurel Neațu și doctrina fricii: reacția Bisericii Adventiste la investigația Recorder Într-o perioadă în care integritatea morală ar trebui să fie cea mai puternică resursă a unei instituții religioase, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România (BAZS) se confruntă cu o criză internă de autoritate și moralitate. Nu dogma este în criză, ci leadershipul.

În centrul acestei crize se află pastorul Aurel Neațu, președintele Uniunii Bisericii Adventiste, un lider care, prin tăcere, intimidare și complicitate politică, a transformat o instituție religioasă într-un sistem birocratic al fricii.

De la modul în care gestionează scandalurile interne până la reacția sa față de investigația Recorder privind „doctrina tăcerii” din Biserica Adventistă, comportamentul lui Aurel Neațu trădează un lider mai interesat de conservarea propriei influențe decât de protejarea principiilor morale pe care le predică.

Lider al tăcerii, așa cum remarca Recorder în finalul investigației prin fraza - « Șeful Uniunii Române, pastorul Aurel Neațu, nu a răspuns apelurilor Recorder » - Aurel Neațu nu mai conduce o biserică, ci o instituție subordonată fricii. Climatul intern al Uniunii BAZS este dominat de presiuni administrative, autocenzură și teama de sancțiuni.

Pastori și angajați care au încercat să vorbească despre corupția morală, abuzurile de putere sau politizarea instituției, în contextele create de diversele campanii electorale recente în Romania și diaspora, dar, mai ales, in contextul cazului de hârțuire spirituală și sexuală documentat de ancheta Recorder, au fost marginalizați sau mutați strategic.

În locul unui leadership spiritual bazat pe transparență și responsabilitate, s-a impus un model de autoritate managerială de tip fordist, deci de tip firma, orientat spre control. Ceea ce am descris în Spectrum Magazine și Euractiv cu mai bine de un an în urmă ca violență spirituală – presiunea psihologică exercitată pentru menținerea loialității – este, în BAZS România, o practică de guvernare. Astfel, loialitatea față de conducere a devenit mai importantă decât adevărul.

Cazul Daniel Țecu, o oglindă a complicității și hârtia de turnesol care ridica voalul asupra complicităților văzute și mai puțin vizibile, este simptomatic. Investigația Recorder pune în lumină refuzul președintelui Aurel Neațu de a se delimita public de acțiunile lui Daniel Țecu, lider politic adventist al diasporei din Spania, implicat în abuzuri și manipulări temeinic documentate de această publicație.

În loc să reacționeze ferm, președintele Uniunii a preferat să invoce, prin comunicat indirect, faptul că Daniel Țecu „nu este membru al Bisericii din România”. Această justificare este foarte fragilă. Diaspora adventistă românească din Spania este parte integrantă a rețelei spirituale și administrative coordonate de Uniunea Română, iar mulți dintre colaboratorii lui Țecu sunt membri activi în biserici aflate sub autoritatea Bisericii Adventiste din Romania sub conducerea lui Aurel Neațu.

Prin urmare, tăcerea președintelui nu exprimă prudență, ci strategie instituțională. Țecu nu este cauza, ci simptomul unui sistem: o structură în care puterea spirituală este folosită pentru interese politice și economice, iar tăcerea devine scutul protector al complicității. Aceasta, mai ales, in contextul in care bisericile, oricare ar fi ele, trebuie sa întrețină relații instituționale transparente si corecte, în condițiile aplicabile tuturor instituțiilor care funcționează în spațiul public.

După publicarea anchetei Recorder, Uniunea BAZS a emis un comunicat oficial (11 noiembrie 2025) intitulat „Poziția oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea referitoare la articolul publicat de Recorder”. La suprafață, documentul pare echilibrat: condamnă abuzul, exprimă empatie față de victime și reiterează valorile creștine.Însă, la o analiză atentă, textul eludează complet esența problemei:

- nu oferă răspunsuri cu referire la motivele pentru care a fost tolerat Țecu în rețelele adventiste.

- nu explică de ce conducerea a evitat o poziție publică timp de ani de zile.

- nu anunță măsuri concrete de investigare sau de reformă instituțională.

În schimb, comunicatul se limitează la formula repetată că Țecu „nu deține calitatea de membru al Bisericii Adventiste din România” și acuză materialul Recorder de „asocieri tendențioase” între faptele relatate și imaginea bisericii. Această atitudine defensivă este, de fapt, un atac subtil la adresa jurnalismului de investigație, echivalentul public al presiunii morale exercitate intern asupra pastorilor critici. Aurel Neațu, care nu s-a exprimat direct, preferă să se ascundă în spatele unui comunicat impersonal, care protejează conducerea, nu adevărul. Astfel, intimidarea devine limbajul comun: în interior – față de pastori și membri, în exterior – față de presă.

Modelul de conducere instaurat de președintele Aurel Neațu se bazează pe administrarea fricii. Aceasta este întreținută prin proceduri disciplinare, control asupra comunicării publice și marginalizarea vocilor care cer transparență. În general corpul pastoral evită să atingă teme sensibile precum abuzurile spirituale, sexuale sau relațiile cu politicul, de teamă să nu fie sancționați. Aceeași logică a fricii este aplicată și în spațiul public: în loc să dialogheze cu presa, Uniunea BAZS reacționează prin comunicate disuasive, care insinuează că orice critică este un atac la imaginea bisericii. Aceasta este, în esență, o formă de violență spirituală extinsă – o strategie de suprimare a conștiințelor critice, menită să conserve o ierarhie lipsită de transparență.

Un alt element care explică tăcerea prelungită este cointeresarea între conducerea BAZS și un grup restrâns de oameni de afaceri. Deși unii dintre ei nu sunt membri ai bisericii, aceștia întrețin relații reciproce cu liderii Uniunii, oferind sponsorizări și sprijin logistic, în timp ce beneficiază de legitimitate morală și acces politic.

După cum observăm în investigația Recorder, „Biserica Adventistă tolerează abuzul pentru a-și menține imaginea de grup confesional stabil, necesară celor care colaborează economic cu statul”. Această interdependență între religie, bani și politică ar putea explica de ce președintele Aurel Neațu preferă tăcerea: o poziționare morală fermă ar periclita rețelele de influență pe care le întreține.

Criza actuală a Bisericii Adventiste din România nu este una teologică, ci morală. Instituția s-a transformat într-un sistem de putere închis, în care tăcerea este premiată, iar adevărul sancționat. Pastorul Aurel Neațu rămâne, în acest context, figura simbolică a unei generații de lideri care confundă autoritatea cu controlul și credința cu imaginea publică. Adevărata reformă de deschidere instituțională va începe doar atunci când conducerea BAZS va înțelege că dialogul cu presa nu este o amenințare, ci o datorie față de adevăr. Cât timp liderii își vor disciplina pastorii prin frică și vor răspunde jurnaliștilor prin discreditare, Biserica Adventistă va continua să fie mai aproape de tăcerea politică a regimurilor totalitare decât de lumina morală.