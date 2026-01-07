7 ianuarie 2026, o dată care nu e ca oricare alta, nu numai în Saint-Tropez, dar și în lumea întreagă. Acest Saint-Tropez care a îngropat-o pe Brigitte Bardot și care va continua să o facă să existe în memoria oamenilor locului și a planetei întregi.

Toată atenția s-a concentrat în acest 7 ianuarie asupra pământurilor din Saint-Tropez: lumea întreagă, fie prin intermediul rețelelor sociale și al mass-media în general, fie la fața locului, încercând să surprindă clap-ul final al acestui mit mondial, care a fost Brigitte Bardot.

Această adunare planetară spune deja ceva mult mai profund decât un simplu omagiu. Ea arată că Brigitte Bardot nu a aparținut niciodată doar unei industrii culturale, ci unei întregi epoci. De la Et Dieu… créa la femme, filmat chiar aici, la Saint-Tropez, până la Le Mépris al lui Godard sau La Vérité al lui Clouzot, imaginea sa a traversat continentele ca un limbaj universal, imediat recognoscibil, imediat deranjant. În acest 7 ianuarie, nu a fost îngropată doar o femeie, ci o figură mondială care a structurat imaginarul secolului al XX-lea.

Dar, dincolo de glamour, de faimă, de aceste pământuri din Saint-Tropez devenite ele însele mitice — fiind, în fond, cu adevărat mitice, aproape un paradis terestru — ce învățătură putem trage din această existență care nu a fost exemplară, în sensul comun al termenului, dar care, în cele din urmă, se dovedește a fi exemplară?

Da, o exemplaritate, pentru că odată cu Brigitte Bardot îngropăm o lume: o lume în clocot, o lume a angajamentelor sincere, bune sau rele, dar sincere, trăite într-un mod incandescent. Adică apocaliptic, în sensul revelației, nu al sfârșitului lumii. Pentru că odată cu ea moare o lume în care nu se trăia călduț sau rece, ci clocotitor.

Într-adevăr, Brigitte Bardot dezvăluie ceea ce epoca noastră cu greu mai acceptă: posibilitatea unei vieți trăite necăldicel. O lume în care angajamentul nu era o postură, ci o ardere interioară.

Brigitte Bardot a fost în clocot în apărarea independenței femeilor și a cauzelor lor, fără a fi feministă sau militantă a vreunei mișcări, fie ea de primul, al doilea, al treilea sau al patrulea val. Nu a scris niciodată un manifest, dar a întruchipat o ruptură. În Et Dieu… créa la femme, Juliette Hardy nu se supune nici unei morale colective. În La Vérité, ea este judecată mai puțin pentru faptele sale decât pentru libertatea ei. În Vie privée, pune în scenă prețul pe care îl plătește o femeie care refuză închiderea.

Ea a luptat pentru iubirea liberă de contractul marital, pentru familia unită prin iubire și nu doar prin tradiție. Exact așa cum Dumnezeu i-a unit pe bărbat și femeie în Geneza: da,Et Dieu… créa la femme, iar ea a știut acest lucru pentru că l-a trăit și l-a întruchipat. În trupul ei, în uniunile sale, în despărțirile sale, în alegerile sale, uneori împotriva propriei persoane, dar întotdeauna fără a trișa — spre deosebire de epoca noastră, care se ascunde în spatele sfințeniei, laice sau religioase, perfecțiunii, transparenței sau egalității, atâtea măști ale unei lumi călduțe care se proclamă virtuoasă.

Bardot nu a negat niciodată diferența sexuală; a purtat-o ca putere, ca mister, ca forțăcreatoare, departe de abstracțiunile teoretice. Feminitatea ei nu a fost un slogan, ci o evidență trăită.

Brigitte Bardot a luptat, de asemenea, pentru o viziune asupra planetei în care cauza animală și ecologia nu erau un ornament politic sau un pretext de legitimare, ci un simbol al respectului față de creaturi, asupra cărora omul trebuie să domnească — să domnească atunci când alege să protejeze, nu să instrumentalizeze. Lupta ei împotriva vânătorii focilor, a blănurilor, a suferinței animale a precedat cu câteva decenii recuperarea mediatică și partizană a acestor cauze.

O ecologie pe care astăzi o mai distingem cu greu în vacarmul discursurilor comerciale și politizate despre aceste cauze. Acolo unde mulți vorbesc, Brigitte Bardot a acționat. Acolo unde ecologia a devenit un argument, pentru ea a rămas o exigență morală.

De altfel, încă o dată, ea nu s-a declarat niciodată militantă ecologistă. A rămas până la capăt întreagă, indiferent dacă acest lucru a plăcut sau nu. Întreagă în angajamentele sale, întreagă în excesele sale, întreagă în tăcerile sale.

Această „întregime” nu era străină de o anumită credință, difuză dar reală, niciodată doctrinară, dar profund biblică în imaginile și referințele sale. O credință fără Biserică, fără militantism religios, dar hrănită de convingerea sensului creației, de convingerea că viața nu este căldicică și că omul este responsabil pentru ceea ce i-a fost încredințat.

În clocot, pentru că dacă ar fi fost călduță, „Dumnezeu ar fi vărsat-o din gura Sa”. Această frază biblică explică poate mai bine decât orice analiză sociologică ce reprezintă astăzi Brigitte Bardot: o figură imposibil de recuperat, imposibil de netezit, imposibil de făcut confortabilă.

7 ianuarie 2026, Saint-Tropez, nu este înmormântarea hipermediatizată a unei icoane. Ci a unei lumi în clocot — și, odată cu ea, întrebarea amețitoare dacă mai suntem astăzi capabili să fim în clocot.