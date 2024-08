Stilul de a face politică al AKP (Partidul Justiție și Dezvoltare, aflat la putere în Turcia - n.red.) poate fi rezumat la modul "a face invers față de ce spui, a spune invers față de ce faci", comentează publicația turcă Cumhuriyet.

Această situație poate fi numită "duplicitatea AKP în politică". Problema în care această atitudine este vizibilă cel mai clar este conflictul israeliano-palestinian.

Cel mai recent exemplu a fost participarea navei /turcești/ TCG Anatolia, între 13 și 17 august, la exerciții comune cu nava de război americană care a protejat Israelul. Ziarul Aydınlık a publicat această informație, notând că: „SUA au dezvăluit activitatea pe care guvernarea AKP o ascundea: TCG Anatolia se află într-un exercițiu de protejare a Israelului”.

De ce nu a anunțat aceste exerciții Ministerul Apărării Naționale, care face declarații pe orice subiect, care își promovează toate activitățile?

Exercițiile militare la care a participat Turcia au fost aflate din notele de activitate pe care le-a publicat Institutul Maritim din SUA.

Se presupune că guvernul AKP s-a opus trimiterii de către SUA a navelor de război în estul Mediteranei și a avertizat că navele de război americane potențează genocidul din Gaza prin sprijinirea Israelului. În timp ce populația se bucură de atitudinea guvernului care „sfidează SUA”, se pare că nave de război turcești desfășurau exerciții cu nave americane care protejează Israelul, cu aprobarea guvernului AKP!

Problema comerțului și a reclamațiilor

Știți, au făcut la fel și în domeniul comerțului. După 7 octombrie 2023, opinia publică din Turcia a cerut administrației AKP să întrerupă relațiile comerciale cu Israelul. Nu le-au întrerupt, au spus că "una e politica, alta e comerțul". După ce au văzut la alegerile generale din 31 martie 2024 că menținerea relațiilor comerciale cu Israelul le-a topit din voturi, AKP a anunțat că a luat decizia de a întrerupe comerțul cu Israelul. Numai că au menținut relațiile comerciale, uneori invocând că "sunt acorduri mai vechi", alteori făcând afaceri în mod indirect.

La summitul NATO de la Washington, Erdoğan a spus: "Am reclamat Israelul la Curtea de Justiție de la Haga, în solidar cu Africa de Sud". Dar nu a fost așa. Africa de Sud a reclamat singură Israelul, în ianuarie 2024 a fost anunțată o primă decizie intermediară, în luna mai AKP a spus că "ne vom implica în proces", în iunie și iulie a făcut propagandă zicând că "ne implicăm în proces" și doar pe 7 august a făcut prima cerere oficială pentru a interveni în proces.

”One minute”

Au creat noi contradicții pentru a ascunde alte contradicții. De exemplu, înaintea alegerilor din 31 martie 2024, Erdoğan le-a spus următoarele cuvinte celor care protestau față de continuarea comerțului cu Israelul: "Noi am avut o atitudine pe care niciun alt politician nu a îndrăznit să o adopte. Noi am spus 'One Minute'" (cu referire la forumul de la Davos din 2009, când Recep Tayyip Erdoğan, pe atunci premier, l-a întrerupt pe moderatorul unei întâlniri la care participa și președintele de atunci al Israelului, Shimon Peres. Recep Tayyip Erdoğan a spus "One Minute", a criticat atitudinea Israelului și presiunile asupra palestinienilor și a părăsit întâlnirea - n.red.).

Însă când a început procesul de normalizare a relațiilor cu Israelul, Erdoğan a spus referitor la ieșirea sa "One Minute" că "Reacția mea a fost față de moderator, nu față de Israel sau Peres".Pe scurt, cui i-a spus "One Minute" se schimbă în funcție de necesitățile politice. Să nu uităm că pe 12 noiembrie 2007 l-a adus pe Peres să vorbească în Marea Adunare a Turciei, l-a aplaudat în picioare, iar peste un an, pe 29 ianuarie 2009, a pus în scenă celebrareacție "One Minute" la întâlnirea cu Peres de la Davos!

Curentul "neo-abdulhamid"-ism

Acum guvernul AKP ține doliu după Hanieh, dar participă la exerciții militare cu SUA, apărătorul Israelului care l-a ucis pe liderul Hamas. Acuză Israelul de genocid în Gaza, dar nu blochează zborurile avioanelor militare americane care livrează de la Incirlik (bază militară din Turcia - n.red.) muniții Israelului.

Îl asemuiește pe Netanyahu cu Hitler, dar nu închide radarul de la Kürecik prin care SUA îi furnizează informații lui Netanyahu.

După summitul NATO de la Washington și-au intensificat cooperarea cu SUA și sunt extrem de încântați că au fost invitați la summitul informal al miniștrilor de Externe din țările membre UE!

Pentru că, așa cum spun de mai mulți ani, Erdoğan face parte din curentul "neo-abdulhamid"-ism; încearcă să se afirme în regiune făcând acorduri cu Rusia, folosește acest lucru în negocierile cu SUA și vrea să contrabalanseze cele două mari puteri prin intermediul UE (autorul folosește termenul de "neo-abdulhamid"-ism pentru a descrie un joc politic asemănător cu cel al fostului sultan otoman Abdulhamid al II-lea, care încerca să creeze și să modifice echilibre de putere prin negocieri cu mai multe părți antagonice. În acest context, autorul susține că Turcia are de pierdut în urma jocurilor politice simultane cu SUA, Rusia și UE, la fel cum Imperiul Otoman a avut de pierdut în urma politicilor sultanului Abdulhamid al II-lea - n.red.).

Problema este că Neo-Abdulhamid, la fel ca vechiul Abdulhamid, trebuie să facă o serie de concesii tuturor celor trei părți!

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA