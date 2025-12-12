Agenția de Rating Politic a realizat un sondaj de opinie post-alegerile din București, un follow-up la cel din noiembrie, pentru a analiza dacă a fost sau nu vot util, cum au votat bucureștenii pe 7 decembrie, când s-au decis și de ce.

Sondajul mai arată de unde a luat Ciprian Ciucu voturi și cum arată intenția de vot în București în acest moment, precum și reacțiile la tema justiției, după documentarul Recorder.

Ce i-a motivat pe bucureșteni la vot?

● Ciprian Ciucu a luat voturi de la aproape toți ceilalți candidați, surpriza fiind că Daniel Băluță a pierdut votanți către Ciucu în mod semnificativ, față de debutul campaniei. Au existat mulți votanți care au oscilat între cei doi candidați.

● Mai mult de o treime dintre votanți s-au hotărât în ultima săptămână înainte de vot.

● O zecime chiar în ziua votului.

● 40% dintre votanții lui Ciucu s-au decis în ultima săptămână, cel mai mult dintre toți.

● Aproape o treime din cei care au venit la vot au oscilat sau au fost nehotărâți în opțiunea de vot pe parcursul campaniei.

● Cei care au votat în final cu Ciceală, Ciucu și Alexandrescu și-au schimbat cel mai mult opinia în timpul campaniei, comparativ cu ceilalți.

● Experiența și corectitudinea au fost principalii driveri ai votului.

● Tema corupției s-a confirmat ca temă principală și proxy pentru nemulțumiri.

● Au fost două tipuri de vot: anti-corupție și pentru teme clasice de primar.

● Cei care nu au venit la vot seamănă mai mult cu votul de protest.

● Există o ruptură evidentă între cei care cred și cei care nu cred în corectitudinea alegerilor.

● Campania electorală a fost percepută mai degrabă anostă, fără emoție.

● Votul politic a cântărit egal cu cel pentru persoane.



La o participare mai mare, votul pentru Anca Alexandrescu ar fi fost ”mult mai puternic”, deoarece votanții care au stat acasă sunt mai degrabă cei nemulțumiți și cei cu venituri mici și medii, cei care pot ”răsturna alegeri”.

”Există o așteptare moderată față de noul primar, iar pesimismul față de direcția orașului a rămas ridicat (peste 50%), în ciuda momentului electoral. Suntem în fața unui „conflict politic înghețat” până la noi alegeri. Alegerile de la București n-au rezolvat sau mișcat mult din punct de vedere politic. Astfel, situația politică post-electorală este încărcată de pesimism și e dominată de temele corupției și cea a nivelului de trai”,

apreciază Cristian Andrei, fondator Agenția de Rating Politic.

Care a fost problema din București care a contat cel mai mult?

Motivații ale celor care nu au votat

Peste 34% dintre respondenții care nu au votat au spus că nu a existat un candidat convingător este principalul motiv pentru care nu s-au prezentat. 20,1% nu au putut ajunge la secția de votare din diverse motive, 20% nu cred că votul contează, iar 7,7% au decis să nu voteze ca formă de protest.

Cu cine ar vota bucureștenii, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare?

22,8% - USR

21,8% - PSD

20,7% - AUR

16% - PNL

7,4% - SENS

3,5% - SOS

3,5% - REPER

Apartenența la Uniunea Europeană este un lucru foarte bun pentru 28% dintre respondenți și bun pentru 21,2%. Pentru 8,5% este un lucru foarte rău și 7,1% pentru rău.

Există o zonă gri semnificativă între opinia bună/proastă față de UE (29,6%).



Care e cea mai importantă problemă a României?



