Articol semnat de Ștefan Josan, expert în relații internaționale și afaceri europene, fiind specializat pe statele din centrul și estul Europei.

Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a publicat pachetul anual privind extinderea Uniunii Europene (UE).

În prezent, există nouă țări candidate la aderarea la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Ucraina) și un potențial candidat (Kosovo*). Războiul total al Rusiei împotriva Ucrainei și noile realități geopolitice au revitalizat procesul de extindere. Deși se află în stadii diferite de progres, potrivit rapoartelor Comisiei Europene privind extinderea, majoritatea țărilor candidate aspiră să finalizeze negocierile de aderare la Uniune în timpul acestui ciclu electoral al UE, care se încheie în vara anului 2029.

Extinderea este „cel mai eficient instrument de politică externă al UE și una dintre politicile cele mai de succes ale Uniunii” (PE, 2022), dovedindu-și până în prezent puterea transformatoare de la Lisabona la Capo Greco din Cipru, aducând pace, democrație și prosperitate.

Deși este mai cunoscută pentru prosperitatea economică și nivelul ridicat de trai, UE asigură și securitatea cetățenilor și teritoriilor sale. Clauza de ‘apărare reciprocă’ a UE, prevăzută la articolul 42.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, impune statelor membre să acorde „ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun” în cazul în care un alt stat membru este victima unei agresiuni armate. De aceea, Ucraina, cea mai mare țară candidată la aderare, manifestă un interes ridicat pentru aderarea la Uniune.

După un deceniu de ‘oboseală a extinderii’, pachetul pentru 2025 reconfirmă faptul că dinamica extinderii este astăzi o prioritate importantă pe agenda UE.

Angajament reciproc și responsabilitate comună

Extinderea contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și stimulează reformele interne și responsabilitatea autorităților. Mai mult, extinderea favorizează dezvoltarea în toate domeniile vieții, de laelementele fundamentale (grupul 1 de capitole – sistemul judiciar, statul de drept, drepturile fundamentale și reforma administrației publice) la piața internă (2), competitivitate și creștere economică incluzivă (3), agenda verde și conectivitate durabilă (4), resurse, agricultură și coeziune (5) și relații externe (6).

Cu toate acestea, reforma este un proces cu două fațete, care depinde atât de voința politică internă, cât și de sprijinul extern.

Un sondaj Eurobarometru recent arată că 56 % dintre cetățenii UE susțin extinderea, în special tinerii și europenii cu studii superioare. În același timp, cetățenii țărilor care speră să adere la UE reflectă, de asemenea, această aspirație (de exemplu, confirmată prin referendumul privind aderarea Moldovei la UE și recentele alegeri parlamentare din Moldova, în ciuda ingerințelor hibride ale Rusiei).

Recomandarea Comisiei către Consiliu de a deschide toate capitolele cu Moldova și Ucraina înainte de sfârșitul anului 2025 (nu doar cele fundamentale, piața internă și relațiile externe) indică în mod clar că dorește, de asemenea, să le și închidă (adică să finalizeze negocierile) la un moment dat.

Toate deciziile din cadrul procesului de extindere a UE, inclusiv deschiderea sau închiderea capitolelor de negociere, sunt supuse adoptării în unanimitate de către Consiliul Uniunii Europene, reflectând acordul colectiv al statelor sale membre. La fel cum Moldova are România drept ‘campion al aderării’ sale la UE, Ucraina are propriul susținător al aderării sale la UE – Polonia, dar are și un ‘detractor al aderării’ – Ungaria.

Deși cadrul de extindere afirmă că fiecare țară este evaluată individual, printr-un proces strict, echitabil și bazat pe merite, condițiile geopolitice regionale predominante indică faptul că perspectivele de integrare europeană ale Moldovei și Ucrainei rămân strâns legate. La această etapă, decuplarea Moldovei de Ucraina pare improbabilă.

Până în prezent, niciun stat membru al UE nu se opune aderării Moldovei ca atare, în timp ce cel puțin Ungaria și Țările de Jos au rezerve în ceea ce privește Ucraina. Țările de Jos, care vor avea un nou guvern după alegerile din octombrie, au blocat ratificarea Acordului de asociere al UE cu Ucraina în 2016 printr-un referendum. În plus, statele baltice nu susțin decuplarea Moldovei de Ucraina, manifestând îngrijorarea că Ucraina ar putea fi marginalizată pe termen lung și că acest lucru ar putea submina moralul soldaților săi, care servesc ca apărători ai valorilor UE în prima linie.

Mai mult o regată decât un convoi

Moldova nu are o alternativă mai bună pentru dezvoltare, creștere economică, prosperitate și securitate decât integrarea în UE. Moldova „a înregistrat progrese semnificative pe calea aderării” (de exemplu, a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice). Obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 este extrem de „ambițios, dar realizabil”, dacă angajamentele autorităților în materie de reforme sunt pe deplin implementate și accelerate.

În comparație cu țările candidate la aderare, Moldova beneficiază de mai multe avantaje. Unul dintre avantajele majore ale Moldovei față de orice alt candidat la aderarea la UE este faptul că întreaga legislație a UE (acquis communautaire) a fost deja tradusă în limba română – limba sa oficială. Acest lucru facilitează și accelerează considerabil negocierile. În plus, aproximativ o treime până la aproape jumătate din cetățenii Moldovei sunt deja cetățeni ai UE. Acest lucru ilustrează familiaritatea cu valorile UE și respectul față de acestea, consolidând în același timp sentimentul de apartenență la comunitatea europeană și permițând cetățenilor să beneficieze de drepturi juridice, politice și sociale concrete în întreaga Uniune. În al treilea rând, Parlamentul European va deschide biroul său de legătură la Chișinău, pe 7 noiembrie 2025, în prezența președintei PE, Roberta Metsola. Al treilea birou de legătură din afara UE, după cele din Londra și Washington, D.C., va sprijini armonizarea legislativă a Moldovei și relația cu membrii Parlamentului European și va facilita, de asemenea, colaborarea cu toate țările Parteneriatului Estic.

Balcanii de Vest beneficiază de un Plan de creștere economică în valoare de 6 miliarde EUR, în timp ce, prin intermediul Facilității pentru Ucraina, UE pune la dispoziție 50 de miliarde EUR. În același timp, Mecanismul de creștere economică și reformă, în valoare de 1,9 miliarde EUR, cuantum pe care Moldova îl va primi de la UE în perioada 2025-2027, are potențialul de a dubla economia Moldovei în următorul deceniu. UE este cel mai mare partener comercial al Moldovei (reprezentând 54 % din totalul comerțului său cu mărfuri în 2024; 65 % pentru exporturile moldovenești), cel mai mare investitor în Moldova și cel mai mare furnizor de asistență financiară.

Moldova face deja parte din SEPA, ceea ce permite băncilor moldovenești să trimită și să primească plăți în euro către și din alte țări SEPA la fel de ușor ca transferurile interne, fără taxe suplimentare sau proceduri complicate. În plus, țara va adera la programul „roam like at home” (roaming ca acasă) de la 1 ianuarie 2026.

La fel ca în cazul Moldovei, Comisia recomandă Consiliului să deschidă cu Ucraina trei grupuri de capitole, deja, (aspecte fundamentale, piața internă și relații externe) și celelalte trei până la sfârșitul anului, lăudând progresele înregistrate de aceste țări privind reformele cheie, dar solicitând o accelerare în ceea ce privește statul de drept, în cazul Ucrainei. Cu toate acestea, în țara devastată de război, ritmul reformelor este mai lent decât în Moldova și Muntenegru, Comisia solicitând consolidarea independenței și eficienței sistemului judiciar, precum și progrese în materie de urmărire penală, aplicare a legii și combatere a criminalității organizate.

Dând dovadă de un angajament politic constant, Muntenegru, membru NATO din 2017, are cele mai mari șanse să finalizeze primul negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2026, intrarea oficială în vigoare fiind preconizată pentru 2028. A deschis toate cele 33 de capitole de negociere, șapte dintre acestea fiind deja închise provizoriu.

Din octombrie 2024, Albaniaa reușit să deschidă 5 din cele 6 grupuri de capitole, reflectând angajamentul politic. Comisia se așteaptă ca dinamica actuală să „accelereze în continuare reformele legate de UE, în special în ceea ce privește libertatea presei, continuarea punerii în aplicare a reformelor judiciare, obținerea de rezultate suplimentare în lupta împotriva crimei organizate, a producției și traficului ilicit de droguri și a corupției, în special la nivel înalt”. Cu perseverență politică, prim-ministrul Albaniei, Edvin Rama (din 2013), se felicită cu primul „ministru AI” – Diella, însărcinat să îmbunătățească achizițiile publice, unul dintre cele mai vulnerabile sectoare ale țării, și să elimine corupția. ‘Ministrul’ care funcționează pe baza modelelor AI străine (adică din SUA) poate diminua suveranitatea digitală a UE. Acest lucru amintește de ambițiosul, dar efemerul consilier guvernamental, al ministrului român al Cercetării, Inovării și Digitalizării – ION. În cele din urmă, Colegiul Europei a deschis un nou campus în Tirana, care funcționează acolo din septembrie 2024, un simbol al angajamentului UE față de Balcanii de Vest și al recunoașterii europenității acestora.

Autoritățile trebuie să ia măsuri mai rapide și mai decisive înainte de deschiderea primului grup de capitole. Pentru a îndeplini condițiile, Macedonia de Nord ar trebui să își consolideze angajamentul față de statul de drept, asigurând independența și integritatea sistemului judiciar, precum și intensificând eforturile de combatere a corupției. În plus, după schimbarea denumirii oficiale (Acordul de la Prespa, 2018), aderarea Macedoniei de Nord la UE este împiedicată de disputele bilaterale cu Bulgaria. Acestea se referă la interpretarea istorică, limba și identitatea națională, care au determinat Bulgaria să blocheze negocierile de aderare. Bulgaria solicită Macedoniei de Nord să recunoască și să includă minoritatea bulgară în constituția sa ca o condiție prealabilă pentru negocierile de aderare și consideră limba macedoneană ca fiind un dialect bulgar.

În ciuda faptului că a deschis 22 din cele 35 de capitole, în Serbia, în ultimul an, reformele au încetinit semnificativ, retorica divizivă a guvernului erodând încrederea în instituțiile publice și capacitatea acestora de a apropia țara de UE. Libertatea de exprimare și de întrunire s-a deteriorat semnificativ, în contextul protestelor masive împotriva corupției și a lipsei de responsabilitate a autorităților.

Deși Turciarămâne o țară candidată, negocierile sunt blocate de aproape un deceniu. Bruxellesul și-a exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la regresul democratic din țară, invocând urmăriri penale motivate politic și restricții asupra pluralismului politic.

Raportul privind extinderea evaluează, de asemenea, cele două țări candidate (Georgia, Bosnia și Herțegovina) și potențialul candidat (Kosovo*), cu care negocierile de aderare nu au fost încă începute.

În loc de o apropiere de UE, raportul privind extinderea din 2025 al Georgiei este „cel mai prost din istorie” – în termenii comisarului UE pentru extindere, țara devenind „o țară candidată doar cu numele”. Dinamica politică internă a regresat semnificativ, fără cooperare între partidele puterii și cele ale opoziției și fără a se permite implicarea civică.

Autoritățile Bosniei și Herțegovinei, țară candidată la aderarea la UE din 2022, „trebuie să adopte reforme judiciare” înainte de a putea începe negocierile de aderare.

Până când Kosovo*nu va „reveni pe calea aderării la UE”, sprijinul Comisiei Europene rămâne condiționat. Acesta depinde în continuare de progresele înregistrate în ‘normalizarea’ relațiilor sale cu Serbia.

Integrarea treptată a țărilor candidate în Piața Unică, Zona unică de plăți în euro, programul „Roam like at home” și alte programe consolidează legătura acestora cu Uniunea chiar înainte de aderarea oficială.

Concluzii:

Istoria arată că nici un stat candidat nu este cu adevărat pregătit pentru aderarea la UE. Europa se află într-un moment de relansare a procesului strategic de extindere – o oportunitate care trebuie valorificată, nu ratată. O Uniune mai mare și mai puternică, cu Moldova, Ucraina și țările din Balcanii de Vest în componența sa, reprezintă o garanție de securitate pentru cetățenii europeni. Realizarea unei Europe reunificate – întregi, libere și pașnice – necesită voință politică consecventă, punerea în aplicare a reformelor strategice și responsabilitate comună.

Aderarea la UE ar permite Moldovei, Muntenegrului și celorlalte țări candidate să își realizeze pe deplin potențialul democratic și economic, permițând în același timp unei UE extinse să își consolideze influența în lume.

În cele din urmă, extinderea UE este o regată, nu un convoi. Mai mult, deși ratificarea tratatului de aderare este o realizare strategică importantă, integrarea europeană rămâne un proces continuu, chiar și după aderare, progresând prin alte dimensiuni, cum ar fi intrarea în spațiul Schengen și aderarea la zona euro.

Recomandări:

Guvernele țărilor candidate la aderare trebuie să rămână conștiente că aspectele socio-economice sunt la fel de importante ca și cele geopolitice.

Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte capacitatea de absorbție pentru a asigura integrarea efectivă a viitoarelor state membre.

Arhitectura instituțională și procesele decizionale ale Uniunii ar trebui reformate – extinzând votul cu majoritate calificată la domenii precum politica externă și de securitate și reconsiderând componența Comisiei Europene și a Parlamentului European – pentru a permite o adaptare rapidă la noile realități geopolitice în continuă evoluție.

Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar trebui să prevadă alocarea de resurse financiare adecvate atât pentru procesele de preaderare, cât și pentru sprijinirea funcționării unei UE extinse.

Viitoarele tratate de aderare ar trebui să includă mecanisme solide de protecție împotriva oricărui regres față de angajamentele democratice asumate în timpul negocierilor de aderare.