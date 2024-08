Mihaela-Alexandra Tudor este profesor univ. dr., specialist în media, politică și religie la Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, Franța. Este co-fondator și director al Masterului în Comunicare Publică și Politică și director adjunct al centrului de cercetare CORHIS 7400 la aceeași universitate. De asemenea, are o activitate publicistică și de consultanță în media, furnizor de expertiză pentru Deutsche Welle France, Agence France Presse, Le Nouveau Montpellier, Regards protestants, France 24, Le Canard Enchainé, 20minutes, TVRi, Hotnews & Contributors, etc.