Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 au fost, poate, cel mai dur test de reziliență democratică din regiune după 2022.

Pentru că nu a fost doar un scrutin obișnuit, ci o confruntare directă cu o Rusie care a încercat, prin toate pârghiile cunoscute – propagandă, rețele sociale toxice, corupere de votanți, transport organizat, atacuri cibernetice, alarme cu bombă – să frângă voința unei națiuni. Și totuși, a pierdut. Rușinos.

PAS, partidul președintei Maia Sandu, a obținut o victorie clară, peste 50% din voturi și 55 de mandate după redistribuire – suficient pentru o majoritate absolută. Pentru prima dată în istoria republicii, același partid câștigă de două ori consecutiv un scrutin parlamentar. E o realizare care consolidează direcția pro-europeană și oferă șansa unei accelerări pe drumul spre aderarea la UE în 2028. Dar victoria aceasta are mai multe straturi, și aici e nevoie de onestitate.

În primul rând, PAS nu ar trebui să își aroge triumful ca un merit exclusiv de partid. Da, a mobilizat teme clare – „Europa versus Rusia”, „stabilitate versus haos” –, dar voturile acumulate sunt, în mare parte, și un vot de respingere: împotriva corupției, a vechilor kuliokari (politicieni corupți și mituiți cu bani în pungi de plastic), a populismului toxic, a partidelor de buzunar crescute pe ruble. Mulți cetățeni au votat cu frica în sân, alegând „mai răul cel mic” pentru a salva pacea. PAS guvernează acum pe un capital de încredere fragil, dependent de performanță reală, de rezultate vizibile și de capacitatea de a livra reforme. Victoria e reală, dar nu e un cec în alb. E un vot cu asterisc: „Am ales, dar vă supraveghem.”

În al doilea rând, am asistat la o mobilizare exemplară a statului și societății moldovenești. Dacă vreți, poate fi interpretată și ca un test de reziliență colectivă. Forțele de ordine și serviciile de securitate au dejucat tentativele de fraudă și destabilizare. Mass-media independentă și ONG-urile au expus scheme de corupere și operațiuni clandestine în diaspora. IT-iștii au ținut serverele Comisiei Electorale Centrale în picioare în fața atacurilor cibernetice. Diaspora, batjocorită de politicienii pro-ruși ani de zile, a votat masiv, cu aproape 90% pentru PAS în secțiile din România. Toate acestea nu sunt detalii tehnice, ci un mesaj politic clar: Moldova nu a cedat fricii, ci a transformat-o în solidaritate și acțiune. A fost, pentru o zi, o orchestră întreagă a democrației. Fiecare a cântat partea lui. Și împreună au acoperit zgomotul dezinformațional al Kremlinului.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.