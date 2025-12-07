Ciprian Ciucu va trebui să nu cadă în plasa largă a dezvoltatorilor imobiliari, care vor trage toate pârghiile necesare pentru maximizarea investițiilor pe orice petec de teren intravilan din București.

În următoarele două mandate, Ciucu va trebui să gestioneze rațional orașul, să uite de tentanta rampă de lansare Primăria Generală a Capitalei – Președinția României și să facă câteva investiții urgente.

Dezolanta albie a râului Dâmbovița, care străbate orașul, trebuie scoasă din epoca medievală și adusă la un standard decent; trotuarele trebuie reparate și întreținute, dar nu de vechii constructori care și-au bătut joc de lucrări și de garanțiile oferite; centrul vechi, care arată după fiecare iarnă tot mai murdar și mai vechi; sutele de clădiri care stau să pice sau străzile întunecate și nemarcate, pe care se circulă mai mult instinctiv la volan.

Ciprian Ciucu va trebui să colaboreze cu majoritatea din Consiliul General, formată din PSD-PNL-USR, dar să satisfacă și orgoliul celor de la AUR sau PUSL, când sunt discutate chestiuni sensibile.

Rămâne de văzut dacă președintele Nicușor Dan va aproba bugetul de stat pe 2026, dacă ignoră referendumul local din 2024, care prevede sume mai mari pentru Primăria București, în detrimentul primăriilor de sector.

Citiți continuarea pe PressHUB.