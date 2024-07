Articol semnat de Mihaela-Alexandra Tudor, profesor univ. dr., specialist în media, politică și religie la Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, Franța.

Sunt câteva subiecte care i-au inflamat pe actorii consacrați ai comunicării (media, politicienii și morala publică cetățenească autohtonă încarnată în opinia publică) în aceste zile toride de vară, marca unui adevărat apetit de tip all inclusive de sezon pentru o boală care cangrenează spațiul public global sub efectul rețelelor sociale și al inteligenței artificiale sub toate formele sale: simplificarea realului, a factualului prin storytelling. Este, după toate probabilitățile, efectul regimului post-adevăr care permite oricui să rescrie, reinventându-le, un eveniment, o acțiune, un fapt, în funcție, de pildă, de o valoare emoțională care îi va fi asociată și fără că ideea de adevăr să poată juca un rol de referențial/ ideal reglator. Spațiul public românesc, ca spațiul al tuturor discursurilor și dezbaterilor despre problemele publice, este afectat într-un mod cu totul aparte de ficționalizare pentru că exercițiul gândirii categoriale, care are rolul de a da sens realității, este cvasi-inexistent, chiar absent. Discursul public este tributar unei gândirii magico-mitice care alimentează o „flanerie” retorică interminabilă, cu statut de dovadă irefutabilă, o paralizie a evaluării/analizei, incapabil să iasă dintr-un model de gândire forjat într-un Weltanchauung pravoslavnic, eminamente estetic și moralizator, dar nu neapărat just si faptic.

Scena 1. Profesorul în fustă. Un coleg, lector univ. dr. titular la Universitatea București într-unul dintre domeniile științelor umane, este fotografiat îmbrăcat într-o ținută feminină la universitate. Imaginea este repede viralizată în media sociale și instantaneitatea reacțiilor la imagine se înscrie fără echivoc în mecanismul manihean al storytellingului, al precarizării sensului factual al evenimentului. Pe scurt, bigoții creștini, de la ortodocși la neoprotestanți, văd biruința diavolului asupra naturii umane, încarnarea păcatului sodomit, intelectualii „depozitari ai culturii mari”, văd decăderea Orientului subjugat de Occidentul wokist, intelectualii progresiști erijează fotografia într-un simbol al emancipării spațiului public estic, politicienii, în căutare de voturi în bazinul religios, se indignează la vederea decăderii valorilor morale în chiar inima educației: Universitatea. Punerile în ficțiune evocate, că sunt pro sau sunt contra, sunt rezultatul în jurul vidului creat de negarea inițială a realității faptice, care este expediată repede, pe de o parte, de puterea evocativă, afectivă și seducătoare a imaginii și narațiunii instantanee și, pe de altă parte, de tentativa de a recrea un eveniment în funcție de subiectivitatea proprie, care urmărește înlocuirea unei explicații factuale cu o explicație și o realitate fictivă, care se transformă, prin receptarea și difuzarea sa în spațiul digital și mediatic, într-o generare a unei alternative de adevăr. Într-o abordare categorială și factuală a scenei: un cadru didactic universitar a creat o acțiune, fiind complet în statutul și rolul său. Un cadru didactic universitar, cf statutului sau, în România și oriunde în lume, se bucură de libertate academică și de exprimare în exercitarea funcțiilor didactice și a activităților de cercetare, și poate face o activitate militantă. Aceasta funcționează în ambele sensuri. Altfel spus, pentru a ilustra, pornind de exemplul colegului nostru, un cadru universitar, bărbat sau/și femeie, poate conduce o acțiune, construi un experiment fie în fustă, fie în sutană! În ordinea unei gândiri categoriale, factuale, oricare ar fi sursa, o astfel de imagine ar fi trebuit cel mult metabolizată într-un joc al diferitelor sale interpretări posibile dintre care cea pe care am propus-o aici. În gândirea ficționalistă, intelectualii, bigoții, politicii, jurnaliștii, cetățenii lambada etc. au negat-o și înlocuit-o cu o realitate alternativă. Exemplul mecanismului post-adevăr la lucru.

Scenele 2 si 3. Jocurile Olimpice Paris 2024. Flacăra Olimpică arde deasupra Parisului. Două narațiuni domină spațiului public românesc (dar și internațional), apărute în siajul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice organizate de Franța, la Paris: una, în care focul va arde omenirea pentru că a masacrat creștinismul prin satanism și batjocură demonică, și alta, axată pe fascinația pentru emancipare față de trecut. Una care denunță desacralizarea și luarea în derâdere a simbolurilor creștine biblice și altă care se auto-cladeste prin obnubilarea trecutului. Două secvențe ale ceremoniei au generat aceste narațiuni: tabloul lui Leonardo da Vinci „Cina cea de taină”, pus în scenă în mod drag queen și Călărețul pe cal alb al Apocalipsei în drum spre eternitate, galopând pe apele Senei. Cele două narative, care au apărut ca reacție la două scene din ceremonie, sunt binare, maniheene, au toate ingredientele ficțiunilor post-adevăr, producătoare de realități alternative. De exemplu, Titus Corlățean, fost ministru de externe, senator PSD, care nu ezită să se hrănească din votul religios, în special cel neoprotestant, califică drept o rușine universală punerea în scenă a operei lui „Da Vinci” (SIC!) în cheie transgender, deși, nu are nicio problemă să desacralizeze amvonul și slujbele religioase pentru propria sa campanie electorală și cea a partidului. Pe de altă parte, vocile narativului emancipator nu ezită să vadă în această emancipare o dezistoricizare a adevărului autogenerat, decontextualizat, în sensul că ignoră și tratează cu dispreț tot ceea ce l-ar putea contrazice fie prin negare a istoriei, fie prin explicații bazate pe modele și entități atemporale. Aidoma cazului profesorului în fustă, deși simbolurile puse în scenă în cadrul ceremoniei JO de la Paris sunt semnificanți care se referă la istorie, cele două tipuri de narațiuni le pun în afara oricărui context, golindu-le de interpretarea și o scenarizarea în raport cu un context actual, care are sens tocmai în această adaptare la contemporaneitate a producțiilor spiritului trecute. Ele se construiesc deci pe un refuz al temporalității și al istoriei. Evident, într-o problematizare specifică gândirii categoriale și interpretative, bazate pe factualitate, o cheie posibilă ar fi aceea de a vedea aceste scenarizări în raport cu contextul originar în care Pierre de Coubertin creează Jocurile Olimpice a căror deviza „Citius, Altius, Fortius” este preluată de la Henri Didon, apostolul creștinismului în modernitate, așa cum arată prof. univ. dr. Ștefan Bratosin în articolul publicat în Labirintul Magazin (https://labirintulmagazin.org/2024/07/27/jo-2024-parintele-henri-didon-dusmanul-iezuitilor-mai-repede-mai-sus-mai-puternic-citius-altius-fortius/).

Însă, în epoca post-adevăr nu mai clădim pe interpretare, pe metabolizarea trecutului, ci pe storytelling, adică pe un adevăr resimțit, clădit anistoric, căci auto-generat. Aceasta echivalează cu falsificarea sensului problemelor publice care sunt transformate în subiecte de ordine morală fără nici o importanță în ordinea simbolică a puterii politice, religioase, sau cetățenești. Este efectul nefast al regimului post-adevăr în care toți actorii spațiului public restaurează utopia necesității unei ordini morale anistorice prin narativele lor, dar nu dau nici o soluție pentru problemele publice. Cea mai evidentă ilustrație este cea legată de flagelul plagiatului. Este cunoscut angajamentul Emiliei Șercan, lector univ. dr. la Universitatea București împotriva plagiatului în rândurile politicienilor. Un cadru didactic universitar care asumă o luptă factuală, de rezolvare a unei probleme de credibilitate a puterii politice în România cu metode à l’ancienne, bazate pe facticitate, și deci fără mare succes în termeni de sancțiune electorală și instituțională. Dacă inițial denunțurile și anchetele sale au condus la sancțiuni, să ne amintim primul plagiat politic denunțat și sancționat cu retragerea doctoratului și demisia, teza de doctorat a prim-ministrului Victor Ponta, astăzi, plagiatul denunțat de Emilia Șercan în dreptul lui Mircea Geoană, de exemplu, potențial candidat la președinția României, pare fără urmări. Precampania sa continua în narativul „Circulați, nimic de văzut!” Încă un semn, pe lângă scenele analizate mai sus, că epoca post-adevăr și-a intrat pe deplin în drepturi. Funcțiunea structurantă a factualului a pierdut în fața adevărurilor alternative, bazate pe realităților subiective, construite de fiecare comunitate cum bine îi cade, realități acceptate pentru că sunt bazate pe împărtășirea aceleiași povestiri și nu a aceluiași fapt. De aceea, este în decalaj să te întrebi în epoca post-adevăr dar cu plagiatul cum rămâne?