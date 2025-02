La dezbaterile de marți din Parlament pe marginea bugetului de stat pe 2025, deputatul USR Claudiu Năsui a atras atenția că a descoperit faptul că CCR își cumpără medicamentele pe banii românilor.

Mai exact, nu mai puțin de 700.000 de lei au fost incluși în bugetul pentru 2025 pentru cheltuieli cu medicamentele pentru actuali și foști judecători CCR, dar și personalul Curții.

Reprezentantul CCR trimis la dezbateri a spus că prevederea prin care se alocă acești bani este mai veche, fără să poată spună însă de ce până anul acesta nu au fost alocați bani în acest sens.

Amendamentul a fost respins.

USR a cerut suplimentarea bugetului de stat pentru plata pensiilor contributive cu 18 miliarde de lei. Suma, susține formațiunea, este suficientă pentru a acoperi indexarea pensiilor promisă prin lege (art. 84, alin. (3) din Legea 360/2023): mărirea valorii punctului de referință de la 81 de lei la 91 de lei, începând cu ianuarie 2025.

Uniunea a propus ca suma pentru indexarea pensiilor să fie luată din bugetul SRI, care a crescut nejustificat anul acesta, însă PSD-PNL au votat contra.



Parlamentarii USR au propus și creșterea sumei alocate pensiilor contributive pentru a acoperi întreaga perioadă a anului 2025, prin raportare la valoarea pensiilor aflate în plată în decembrie 2024. În acest moment, din buget lipsesc 2,7 milioane de lei pentru a acoperi plata pensiilor pe întregul an.



Tot în contextul dezbaterilor pe tema bugetului de stat pe 2025 și a concedierilor anunțate în rândul bugetarilor, USR atrage atenția că ANCOM are șapte consilieri plătiți cu 2 milioane de euro pe an.

"Într-un an prezentat românilor ca fiind unul de austeritate, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) nu doar că nu strânge cureaua, ci vrea să cheltuiască și mai mulți bani. Inclusiv pentru cei 7 consilieri de specialitate care consumă 2 milioane de euro din bugetul de salarii al instituției, așa cum a confirmat chiar secretarul general al instituției, care a fost căpușată de PSD și PNL", a explicat USR printr-un comunicat.



Față de execuția preliminată pe 2024, cheltuielile de personal ale ANCOM vor crește cu 6,9%, în timp ce categoria numită generic „alte cheltuieli” va crește de peste 100 de ori.



La Autoritatea condusă PSD-istul de Valeriu Zgonea, Vlad Bontea și Pavel Popescu, numiți de PSD și, respectiv, PNL, rămân și în 2025 premiile (circa 3,6 milioane de lei), fondurile pentru delegări (1,4 milioane de lei), deplasările în străinătate (710.000 lei), dar și banii pentru protocol (795.000 lei) și pentru reclamă și publicitate (181.000 lei).



În plus, ca la orice instituție cu buget mare și sufocată de politruci, sunt în bugetul ANCOM, trecute separat, cheltuieli pentru „participarea la specializări în țară și în străinătate”, linie bugetară suprapusă cu „pregătirea profesională, participarea la cursuri de perfecționare în țară și în străinătate”.