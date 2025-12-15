Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", este dezbătută și votată luni de Parlament.

Moțiunea de cenzură are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi adoptată. Ea a fost semnată de 118 parlamentari din opoziție, iar deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD, este printre ei.

Demersul a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România, format din aleși care au demisionat din SOS România, și este susținut de AUR.



Ilie Bolojan a transmis săptămâna trecută că nu are emoții.

”Nu am emoții la moțiunea de cenzură, dar n-aș vrea să înțelegeți că mă agăț de o anumită funcție. Ce trebuie să înțelegem? Indiferent cine este premier și ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate și nu este un lucru ușor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiții de dezvoltare, de a negocia contracte și așa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire.

În luna septembrie, partidul extremist AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cinci legi.