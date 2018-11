Mihai Fifor a demisionat luni din funcţia de ministru al Apărării.

Fifor a declarat că a încercat să aibă "un mandat cât se poate de bun", sperând că n-a înşelat aşteptările nimănui.



"Am făcut o analiză serioasă, am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni şi am considerat că pot să merg în echipă, la partid, să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. cred că este nevoie de întârirea echipei", a declarat el.

Mihai Fifor era dat de unele surse pe lista de remaniabili.

Întrebat dacă a semnat sau nu scrisoarea în care i se cerea demisia lui Dragnea, Mihai Fifor a refuzat să răspundă.



