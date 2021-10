Parlamentul a votat marți moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Cabinetului condus de Florin Cîțu. Aceasta e moțiunea de cenzură care a adunat cele mai multe voturi.

UPDATE

Într-o scrisoare deschisă. 41 de parlamentari ai PNL cer susținerea lui Ludovic Orban ca premier, subliniind că este nevoie de o soluție rapidă pentru ieșirea din criza politică.

+++

Potrivit ”bursei” zvonurilor, Dan Vîlceanu ar putea fi propunerea de premier, un prim-ministru de ”sacrificiu”, pentru ca, îl cele din urmă, tot Florin Cîțu să ajungă premier.

+++

Președintele Klaus Iohannis n-a mai plecat la reuniunea din Slovenia și va susține o declarație de presă la ora 18:00.

+++

Oficial, Guvernul Cîțu a fost demis cu 281 de voturi, potrivit anunțului făcut în plenul Parlamentului de către deputatul PSD Daniel Suciu, care a citit procesul verbal întocmit după numărarea voturilor. Nu a fost niciun vot contra și nicio abținere.

+++

Potrivit numărătorii făcute de PSD și USR, moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de deputați și senatori.

+++

A început procedura de vot cu parlamentarii care sunt și membri ai Guvernului. Când sunt strigați, ei anunță că nu votează.

+++

Așa-zisa dezbatere a fost încheiată - după cum și merita - de discursul halucinant al Dianei Șoșoacă, alias Xena.

Claudiu Târziu (AUR): Jucăm un teatru absurd azi, din vina PSD. Acest Guvern trebuia demis în urmă cu o lună, a fost ținut în viață de niște sfori deșirate ale unor calcule politice obscure.

Ați compromis funcția de premier, ați boicotat în mod antidemocratic moțiunea de cenzură USR AUR, nivelul de trai al românilor s-a prăbușit, ați organizat o agapă faraonică de partid, ce a încălcat legile pe care le-ați dat.

A sosit timpul să vă lăsăm să zburdați vesel în lumea fantasmelor dvs.

Discursul rostit astăzi arată că sunteți ”un megaloman iresponsabil”.

Din sală i se strigă ”legionarule”.

”Dacă eram legionari, știți cum procedam, așa doar cu cuvintele”, a replicat Târziu.

”Murarule, Murarule, ce-o să dai tu socoteală pentru toate mizeriile oe care le arunci în capul AUR?”, a spus Târziu, referindu-se la Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și consilier al lui Florin Cîțu.

Gabriela Firea (PSD) îl sfătuiește pe Florin Cîțu să-i concedieze pe cei care i-au scris discursul plin de ironii la adresa social-democraților.

Nu-l urâm pe Cîțu, suntem buni creștini, dar ținem cu românii, uitați de premier. E rupt de realitate.

Cu siguranță avem un plan, pas cu pas, azi votăm moțiunea, cade Guvernul, mâine venim cu un plan concret pentru români.

”Comuniștii ăia pe care-i jigniți” au făcut și lucruri bune, au construit Palatul în care vă aflați, spune Firea referindu-se la ”părinții și bunicii noștri”.

Sorin Grindeanu (PSD):

O să mă adresez exclusiv reprezentanților USR: trebuie să vă asumați contribuția la eșecul acestei guvernări și să votați această moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, moțiunea PSD e și despre voi, despre eșecul vostru de a administra țara, despre reformele promise de care s-a ales praful când ați urcat treptele de la Palatul Victoria.

V-ați cocoțat pe așteptările românilor de a avea o viață mai bună, dar ați uitat să vă dați jos de pe Facebook.

Recunoașteți azi că ați fost complicii, nu victimele lui Cîțu, profesionalismul și competența voastră au fost folosite doar în luptele interminabile pentru ciolan și funcții.

Ați promis infrastructură, realitatea e cu totul alta: 35 de km, iar succesul administrației locale useriste o știe toată lumea: e imaginea șobolanilor dansând pe gunoi marca Armand.

Reforma nu se face cu ranga, guvernarea unei țări nu e un permanent război de gherilă.

PNRR: Nu v-a crăpat obrazul de rușine când reprezentanții CE v-au reproșat că sumele pentru consultanță sunt nesimțite?

George Simion, copreședintele AUR:

Acest prim-ministru distrugător e de azi istorie, așa că nu o să irosim niciun minut pe el. La revedere!

Dan Barna:

Ați fi putut fi premierul reformator de care țara are nevoie, eroul luptei cu pandemia, dar ați preferat relaxarea iresponsabilă, ați dat-o grav de gard cu campania de vaccinare, ați distrus o coaliție cu o capital uriaș de încredere.

Ați avut totul la dispoziție, în miercurea în care ați aruncat în aer stabilitatea țării, a coaliției, v-am spus că aici vom ajunge. Noi vom vota moțiunea de cenzură.

Chiar ați fi putut să fiți Superman, dar ați ales să fiți un banal Florin Cîțu.

După ce Florin Cîțu a șters pe jos cu USR și foștii miniștri din Cabinetul său, liberalul Daniel Fenechiu încearcă să-i convingă pe parlamentarii USR că e nevoie de colaborare și că ar fi loc să revină în guvern.

Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:

Oamenii nu au nevoie de super-eroi închipuiți, ci de salarii și pensii decente. Oamenii au nevoie de căldură și apă caldă. Oamenii au nevoie de spitale și școli decente. Oamenii s-au săturat de voi Florine, Superman, ai căzut în cap.



Am înțeles cu toții că nu știți cât costă pâinea, pentru că nu consumați. Între noi fie vorba, chiar sunt curios ce consumați dvs? Poate ne spuneți azi.



Mergeți pe stradă, domnule Cîțu. Vorbiți cu oamenii. Acolo, printre claxoanele românilor nervoși, o să vedeți unde ați dus această țară. Toți vă urăsc. Nimeni nu vă mai crede. Nu sunteți fantastic. Nu sunteți wow. Sunteți doar total rupt de realitate și de problemele oamenilor. Nu cu o sută de lei ca Ceaușescu o să vă salvați. Ați ajuns cel mai detestat om din România.



Sper că sunteți de acord, domnule Barna! La ultima moțiune, erați alături de domnul Cîțu. Și v-au căzut ochelarii. Astăzi sper să nu vă cadă și bilele.

Echipa câștigătoare este de fapt echipa ucigătoare. Ați jucat golf cu viețile românilor. Sub patronajul lui Iohannis și al PNL, românii mor carbonizați în spitale.

Ce ați făcut toată vara? Nimic! V-ați luptat cu Orban pe funcții în loc să vă pregătiți de pandemie. Ați inaugurat fără rușine valul 4 cu 5 mii de peneliști la Congresul vostru penibil.

Principalele declarații ale lui Florin Cîțu:

Sunteți nostalgici după o cafea și un croissant cu domnul Dîncu și după guvernarea zero cu Cioloș și PSD.

PNL nu este perfect, dar este responsabil. Ne-ar fi ușor să trecem în opoziție, dar nu o facem. Luptăm până la capăt, nu dezertăm, nu suntem lași. Am fost votați să dezvoltăm România, oricât s-ar opune domnul Ciolacu, căpitanul cu spirala (Dacian Cioloș - n.r.) sau liderul extremiștilor.

Au știut românii de ce au trimis stânga în opoziție. Vă dați seama cum ar fi această alianță cu extremiștii?

Alianța toxică vrea să dărâme fără să construiască. Au inițiat o moțiune a frustrării, a absurdului. Kafka ar fi mândru de voi. Este interesant cum PSD, USR și extremiștii propun o aventură din care vor pierde românii.

Am făcut în câteva luni ce nu au făcut alții în 30 de ani. Din păcate, am fost singurul care a combătut campania anti-vaccinare.

Cîțu a spus că el a fost mereu sincer și le-a citit celor din USR PLUS definiția din DEX a cuvântului "sinceritate".

Politica nu este despre Florin Cîțu, este pentru români, iar românii nu vă vor uita niciodată.

Stați umăr la umăr cu extremiștii care nu susțin campania de vaccinare. Ați mințit și trădat coaliția și pe români. Ne-ați arătat că vă plasați împotriva modernizării României. Foarte bizar că ceea ce USR numea "penal" ieri au devenit astăzi parteneri.

Ce mă supără este că și-au bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani și nu au pregătit valul 4. Au lăsat MS fără ministru în plină criză. Acesta este un atentat la sănătatea românilior, un gest criminal.

Am fost prea indulgent cu incompetența miniștrilor USR. Trebuia să îi demit mai devreme. Am susținut o echipă de incompetenți. Și-au dat seama că nu pot și au plecat singuri. Măcar astăzi USR este transparent - stă lângă PSD și recunoaște că a avut miniștri incompetenți.

Să fie foarte clar - responsabilitatea pentru tot ceea ce urmează este la USR. La PSD este de înțeles, că e un partid de opoziție iresponsabil, dar USR votează o moțiune care spune despre proprii miniștri că sunt incompetenți.

Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Adeărata lor față e cea pe cre o vedem astăzi. Am văzut-o din 2016, dar nu i-am dat atenție. Simt în rândurile parlamentarilor PNL o nostalgie după Guvernul Zero - Guvernul Cioloș.

Cu mine guvernarea nu e un joc de copii răsfățați. Nu acționezi în interesul românilor, pleci acasă. Sunt dezamăgit. USR vrea să revină la guvernare, dar cu un șef mai indulgent. În 30 de ani de politică nu a existat o alianță mai toxică decât cea de astăzi: USR, PSD și extremiștii

Astăzi a murit moralitatea. Moțiunea este susținută și votată de USR, așa-zișii reformiști s-au aliat cu PSD și cu extremiștii. Se poate să fie mai joșnici de atât liderii USR PLUS? S-au făcut frați cu liderii fasciști și se pun împotriva singurului om care i-a pus la treabă.

Ar fi fost mai bine să retrageți moțiunea astăzi, când avem 15.000 de cazuri, nu să țineți un moment de reculegere.

+++

Ludovic Orban le-a cerut parlamentarilor să poarte mască. Mai mulți senatori și deputați, în special de la AUR, nu poartă mască.

Social-democratul Lucian Romașcanu a cerut la începutul plenului un moment de reculegere pentru "cei 50 de morți din sistemul medical".

Plenul comun al Parlamentului a început. Ședința este condusă de Ludovic Orban și Anca Dragu. La începul ședinței Ludovic Orban a cerut parlamentarilor AUR să nu mai creeze busculade și să-l lase pe premier în pace.

+++

Decizia Biroului Executiv al PNL este ca parlamentarii liberali să participe la plenul comun de marți, dar să nu voteze moțiunea de cenzură.

Dacă vor exista parlamentari PNL care vor vota moțiunea de cenzură, viitorul acestora se va decide în Biroul Politic Național. Cel mai probabil ei vor fi excluși din partid.



"De mâine (marți n.r. -) dacă trece moțiunea, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliție condusă de PSD-USR-AUR și dacă ea are un plan. Eu sper că nu au în plan doar să dea jos Guvernul și apoi să se uite cum țara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la ei și ne vom face și noi planurile în funcție de ei", a spus, luni, Florin Cîțu.

Parlamentarii PSD au decis să voteze moțiunea la cenzură la vedere. Un social-democrat este infectat cu COVID-19 și va lipsi de la vot.



Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat sceptic în privința USR PLUS, care joi a refuzat să participe în plen la citirea moțiunii de cenzură. El i-a acuzat pe cei din USR PLUS că sunt dispuși să revină la guvernare dacă Florin Cîțu pleacă din funcție și că nu vor să-l demită pentru că a guvernat prost, ci pentru că s-au certat cu el.



PSD, USR PLUS și AUR au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură. Pentru a fi adoptată, ea trebuie să adune cel puțin 234 de voturi.

PSD are 157 de parlamentari, AUR - 43, în timp ce USR PLUS adună 80 de senatori și deputați. În total, cele trei formațiuni au aproximativ 280 de voturi, ceea ce înseamnă că Guvernul Florin Cîțu are șanse foarte mari să fie demis marți.