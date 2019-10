Plenul reunit al Parlamentului dezbate și votează, începând cu ora 10:00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD condus de Viorica Dăncilă. Parlamentarii și-au aruncat jigniri unul altuia și premierului. Dăncilă a ridicat în slăvi guvernarea.

UPDATE 12.56 A început votul final, care este secret și se exprimă cu bile.

Senatorul PMP Cristian Lungu a venit cu ambulanța la Parlament pentru a vota moțiunea de cenzură.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, l-a felicitat pe deputatul PNL Cornel Olar și a cerut parlamentarilor să facă la fel. Olar este grav bolnav, dar a venit la votul moțiunii de cenzură.





Declarații Călin Popescu Tăriceanu (ALDE):

- Dragă Viorica, nu aveam intenția să iau cuvântul. Ai ținut un discurs în care m-ai atacat în mod neelegant. Știința politică spune că un premier demn de această funcție se referă la teme, nu la oameni. Doamna prim-ministru, încă prim-ministru, ne spunea la începutul verii, că nu a fost ea, că a fost timorată. Ce să înțeleg? Că asta e linia personală, toate jocurile de racolare a unor membri ALDE? Ăsta este stilul dvs.? Îmi pare rău, e de lume a treia.

- Aveți ocazia să alegeți: prima femeie prim-ministru, sau aveți varianta ca oamenii să își aducă aminte de dvs. ca cineva ținut ostatic în Palatul Victoria. Dragă Viorica, poți să clipești de două ori, iar noi te salvăm. Să știi că există viață și după ce nu mai ești prim-ministru.

Declarații Marius Pașcan (PMP):

- Trebuie să privim țara cu mult respect, ca pe o familie. Cum iubiți dvs, doamnă Dăncilă, această țară, în care spuneți că totul merge, dar în fiecare lună mergeți la bănci să o mai împrumutați? Cum o iubiți când dați drumul infractorilor pe drumuri? Când, dacă atunci când iese la protest, o bateți și o gazați?

- În pofida asalturilor numeroase nocturne asupra colegilor mei, toți vor vota moțiunea.

Declarații Kelemen Hunor (UDMR):

- Situația politică este relativ simplă, dar noi, politicienii, o complicăm. Se vede foarte clar că acest Guvern nu mai are resurse necesare, nu mai are combustibilul necesar pentru a guverma. Nu este și nu trebuie să fie înțeles că ar fi ceva personal, dar această guvernare s-a epuizat.

- Semnele epuizării sunt mult mai numeroase. După ieșirea ALDE de la guvernare s-a schimbat compoziția guvernamentală, dar nici majoritate nu o mai are. Dacă vrem să respectăm legea fundamentală, Guvernul ar fi trebuit să ceară un vot în Parlament.

- Care este oferta opoziției? Ce dorește să facă dacă va prelua puterea? Am auzit vrute și nevrute, dar nu le zic, să nu diminuez șansele moțiunii.

Declarații Dan Barna (USR):

- Am început ziua cu acel sentiment pe care sper că l-au trăit toți, din dimineața zilei de Bacalaureat. Parlamentul dă azi Bacalaureatul în fața României.

- Conduceți cel mai incompetent Guvern de după Revoluție. O spun cu regret. România merita un premier cu viziune, în schimb, v-a primit pe dvs. Un lucru bun ați făcut, că nu l-ați scăpat pe Dragnea de pușcărie atunci când ați putut. În rest, nimic.

- Ați aruncat la gunoi 50 de ani de istorie diplomatică în Orientul Mijlociu. Nominalizarea dvs. a fost o greșeală, dar Parlamentul o poate repara.

Declarații Victor Ponta (Pro România):

- Ne aflăm în fața unei moțiuni foarte ciudate, dar trebuie să vorbim despre ce facem în viitor cu țara. Doamna Dăncilă e supărată cu toți consilierii ei m-au sunat aseară să ne întâlnim.

- E ciudată pentru că o moțiune dă jos un Guvern, dar noi nu avem Guvern. Nu mai există și mâine își încetează activitatea mâine. Hai să o încetăm astăzi. Boală lungă, moarte sigură.

- Acum mai stați o zi, o săptămână, o lună, ca să pierdeți următoarele zece alegeri și vă rog să vă gândiți că mâine trec cele 45 de zile de la schimbarea structurii guvernamentale.

- Nu înseamnă că, dacă azi nu trece moțiunea, o să avem Guvern. O să fim exact ca în 2009, iar în 2010 am ajuns în criză, s-au tăiat pensii și salarii, ale noastre, nu ale doamnei Dăncilă la Bruxelles.

- Nu am auzit ca un premier să sune 100 de parlamentri să le spună că vor fi miniștri. Dacă nu trece moțiunea, mâine va face o chestie biblică, vom avea un Guvern cu 100 de miniștri. Am aflat că mâine se dau 7 miliarde, Eugen Teodorovici e serios și dă.

- Am aflat că sunt un om foarte rău. Vreau să o confirm, chiar sunt, pentru că am pus-o pe listă la europarlamentare în 2014, dar mai rău e Dragnea, că a pus-o premier. A promis că e neconflictuală, dar azi s-a certat cu toată lumea. Nu a vrut să se certe cu vicepreședintele SUA, Mike Pence. A alergat prin tot Washingtonul să nu se certe cu el. Nu a vrut să se certe nici cu Ursula, nu îi zic tot numele, că e greu.

- Vrem să schimbăm acest Guvern cu unul foarte bun, cum a fost Adrian Năstase sau cum, spun mulți, Guvernul Ponta. Avem toți datoria să îngropăm azi un mort care stă la Palatul Victoria. Dacă nu, îl îngroapă românii pe 24 noiembrie.

Declarații Raluca Turcan (PNL):

- Cred cu tărie că astăzi ne adresăm pentru ultima oară unui premier nelegitim. Cred că tărie că este pentru ultima dată când un premier nelegitim își amenință colegii de partid cu dosare, ca pe vremea lui Liviu Dragnea.

- Din păcate, sub incompetența acestei guvernări, clanurile interlope fac legea pe străzi, sfidând legea. Dvs. și anturajul ați reușit singuri să vă puneți în situația de a fi o echipă de uzurpatori. În momentul ieșirii ALDE de la guvernare aveați obligația de a veni să primiți votul de încredere, dar v-ați inventat deplasări externe.

- Această moțiune este șansa de a reveni în țară la o normalitate de tip european, de a restabili ordinea. Moțiunea echivalează cu un mandat de aducere a unui Guvern care fuge de lege. Această guvernare este izolată de partenerii internaționali și respinsă de 6,5 milioane de români la votul din 26 mai.

- Ar fi un act de lașitate dacă astăzi Parlamentul nu va vota moțiunea. Astăzi, 10.10, începând cu ora 10:00, Guvernul poate deveni istorie.

Declarații Titus Corlățean (PSD):

- Moțiunea de cenzură am citit-o. După atâția ani cred că este cea mai slabă. Moțiunea asta chiar aduce a cântec de jale de pe la 1800. Am citat. Am încercat să înțeleg care este alternativa la opoziție.

- Vreo 400.000 de bugetari aruncați în stradă, dacă vine PNL la guvernare, tăieri de pensii și salarii, impozitarea afacerilor și IT-iștilor. De fapt, doriți să faceți ce ați mai făcut unii în 2010-2011.

- O fotografie de familie cu neomarxiștii USR, #rezist, securiști desconspirați de CNSAS, alături de Petrov (Băsescu - n.r.) Din fotografie înțeleg că nu vor să lipsească nici colegii de la UDMR, care își încearcă de fiecare dată bateriile politice când cu unii, când cu alții.

Fostul ministru de externe a avut un discurs plin de ideile promovate de Coaliția pentru Familie.

Declarații Viorica Dăncilă:

- Până acum ne e clar cum vreți să demolați România. Ne-am lămurit când am văzut cât scandal ați creat cu acest text. Haideți să vedeți cum am ajuns aici, cine sunt artizanii acestei situații de instabilitate. Acest Guvern a fost ținta permanentă a președintelui, un precedent periculos pentru orice democrație. Pentru că avem un președinte care este întâi de toate candidatul PNL.

- Ați avut în favoarea voastră un demers virulent al candidatului Iohannis, care și-a bătut joc de Constituție, o luptă oarbă a celui mai rău președinte pe care l-a avut România.

- Îl avem pe Tăriceanu, care și-a bătut joc de propriul partid într-un mod incredibil. A căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a ales un apus al carierei politice. Ponta, premierul demisionar pe Facebook și al jocurilor politice cu rezultate zero.

- Voi nu vă luptați pentru un proiect, o viziune sau bunăstare, să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres. Voi luptați împotriva PSD, unii cu alții, împotriva interesului țării și al României.

- Ce plan aveți? Cum faceți? În acest textuleț vă arătați foarte curajoși, dar veniți să vă prezentați programul de guvernare. Superficialitate voastră este jenantă și este cu atât mai jenantă cu cât este a doua oară când o faceți anul acesta.

- Nu aveți maturitate politică și nu aveți habar cum să guvernați. Deși ați mărit TVA la 24%, ați tăiat salariile și ați impozitat pensiile cât ați fost la guvernare, astăzi veniți și amenințați oamenii cu același lucru. Aveți naivitatea să credeți că românii vor gira așa ceva.

- Am citi textul moțiunii și pot să vă spun că vă reprezintă. O încropire slabă, plină de demagogie. Sunteți singura opoziție care a reușit să își depună moțiunea și apoi să fugă de vot. Dacă acest demers nu a meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes să le explicați oamenilor cum veți guverna.

- Nu puteți să spuneți că nu am înțeles noi sau românii bine. V-am chemat să semnați Pactul pentru bunăstare și ați refuzat. Domnul Ponta n-a ratat să mai facă un titlu de presă că-l semnează, dar, ca de obicei, a fost o minciună. Asta ar trebui să dezbatem aici - acest Pact. Voi știți bine că fără tăieri nu puteți și știți asta de pe vremea guvernării PDL.

- V-ați legat de orice ca să invadați această guvernare, dar nu v-a ieșit. Aveți un exemplu de președintele-candidat care s-a folosit de tragedia de la Ialomița. A găsit de cuviință să adreseze atacuri aberante la adresa Guvernului. E trisit să avem încă un candidat care se urcă în picioare pe nenorocirile oamenilor. Mai avem unul, iar retorica voastră începe să semene din ce în ce mai tare.

- Noi am crescut salariul minim pentru românii cu studii superioare, punctul de pensie a crescut, am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, avem un impozit de 1% pentru IMM-uri, adică 94% din cele 600.000 de firme înregistrate și un impozit de 5% pentru dividende. Nu există o țară care să aibă o fiscalitate mai prietenoasă ca România.

- Acest guvern a creat sute de mii de locuri de muncă, am crescut puterea de muncă. Ce ați făcut voi pentru români? Ați crescut datoria publică. În 2016, guvernarea USR-Cioloș a redus veniturile statului, concomitent cu majorarea datoriei publice cu 22 de miliarde de lei. Aceeași guvernare în care absorbția fondurilor UE a fost zero.

- Avem a șasea cea mai mică datorie publică din UE. Avem cea mai mare convergență din UE. Potențialul de dezvoltare a României este dublă față de media UE. Ocuparea forței de muncă este la maximul ultimulor 17 ani.

- Nu voi, ci noi am dotat toate spitalele județene cu computere RMN, am crescut suprafețele irigabile din România. Noi am aprobat PNDL 2, prin care peste 7.000 de proiecte locale au demarat. 441 de proiecte de PNDL 2 au fost deja finalizate, iar româniii beneficiază de rezultatele lor.

- Noi am majorat pensiile și am sprijinit un milion de fermieri, noi am implementat progamul "O familie, o casă" și "Investește în tine". Guvernul actual a făcut toate aceste lucruri și multe altele, dar le ignorați cu ipocrizia care vă caracterizează și vă unește.

- Moțiunea nu va trece. Nu toți parlamentarii stau în spatele aceluiași Orban, cunoscut pentru talentul artistic. Aroganța de care dați dovadă v-a mai costat odată rușinea de a vă vedea picată moțiunea.

- Să nu subestimați PSD. Să nu credeți că ne vom opri vreodată, de la putere sau din opoziție, să luptăm contra voastră. Și pentru că eu nu cred că vreți în mod real să guvernați, să vă imaginați scenariul de la alegerile de anul viitor cu PSD în opoziție. Ați mai fost zdrobiți și știți cum e, așa că lăsați Guvernul să își facă treaba. Rămâneți în opoziție, unde toate amenințările voastre rămân la stadiu de vorbe.

Surse din PNL au declarat pentru EurActiv România că liberalii îi vor monitoriza pe social-democrații care au promis că votează moțiunea, pentru a vedea dacă se țin sau nu de cuvânt. Aceleași surse au precizat că senatorul PSD de Gorj Scarlat Iriza va vota moțiunea.

UPDATE 10:09 Au început dezbaterile, iar deputatul PNL Florin Roman a cerut retragerea trupelor de jandarmi de la Parlament. Parlamentari prezenți la începerea ședinței, 320.

UPDATE 10:01 Președintele PMP a declarat că senatorul Vasile Cristian Lungu a solicitat să fie adus cu ambulanța la momentul votului. Eugen Tomac a mai spus că toți parlamentarii partidului vor fi prezenți și vor vota la vedere pentru căderea Guvernului.

9:56 Dacian Cioloș, liderul PLUS, scrie pe Facebook că România are astăzi șansa de ”a scăpa de cel mai slab guvern din istorie”.

”Un milion de euro votul, funcții în Parlament sau la conducerea unor instituții, amenințări cu dosare, bani cu dedicație pentru primari. Un nou film mafiot se joacă zilele acestea în viața reală a românilor. Protagoniști: Guvernul României și unii dintre parlamentarii trimiși acolo să reprezinte interesele cetățenilor. Funcțiile publice și-au pierdut orice urmă de responsabilitate”, scrie Cioloș, făcând apel la toți parlamentarii care ar trebui să voteze în Parlament moțiunea.

”Ați făcut un jurământ că vă veți îndeplini cu onoare şi cu fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aveți o misiune încredințată de popor, nu de Viorica Dăncilă, nu de cel mai slab guvern român din toate timpurile.Organele abilitate trebuie să-și facă treaba și toate aceste trocuri politice trebuie să fie cercetate. Voturile sunt ale poporului, nu ale parlamentarilor și ale guvernanților care se vând și se cumpără pe banii românilor”, spune el.



9:30 Toate grupurile parlamentare s-au reunit în ședințe, începând cu ora 9:00, pentru a discuta ultimele detalii înainte de votul asupra moțiunii de cenzură.

La Palatul Parlamentului au fost luate măsuri de securitate pentru că o asociație civică a anunțat un protest în fața clădirii. Jandarmii verifică toate mașinile care intră în curtea Parlamentului.

Moțiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență!", a adunat semnăturile a 237 de parlamentari, cu patru peste numărul minim necesar de voturi pentru ca ea să fie adoptată.

PNL – 94 semnături

USR – 40 semnături

UDMR – 30 semnături

Pro România – 29 semnături

ALDE – 20 semnături

PMP – 17 semnături

Minorități – 2 semnături

PSD – 4 semnături

Independenți – 1 semnătură



Opoziția susține că cei care vor vota sunt în număr mult mai mare decât cei care au semnat, în timp ce social-democrații mizează pe absenteismul și răzgândirea unor parlamentari.

PNL, USR, ALDE, PMP, UDMR, Pro România, doi deputați ai minorităților și un independent au semnat textul, iar Ludovic Orban susține că are angajamente de la încă 10 deputați și senatori.

Senatoarea USR Silvia Dincă va lipsi de la votul moțiunii din cauza unor probleme de sănătate, deputații neafiliați Oana Bîzgan, aleasă pe listele USR, este plecată din țară, iar Adrian Dohotaru a declarat pentru G4Media.ro că nu va vota pentru că nu a primit niciun răspuns la emailul pe care i l-a trimis liderului de grup al deputaților PNL, Raluca Turcan, în care și-a manifestat nemulțumirea față de faptul că din textul moțiunii de cenzură lipsesc lucruri referitoare la piața muncii și la politicile fiscale și de mediu.

Surse politice mai susțin că și din ALDE, și din PMP există parlamentari care s-au răzgândit, astfel că moțiunea nu va avea suficiente voturi pentru a fi adoptată.

Pe de altă parte, alte surse politice susțin că tabăra PSD face eforturi până în ultimul moment pentru a-i convinge pe unii susținători ai moțiunii să nu o voteze. De la funcții în Guvern, în instituțiile publice și până la bani, Viorica Dăncilă a promis totul pentru cei care o vor susține în continuare. Mai mult, ea le-a explicat parlamentarilor că miza acestei moțiuni o reprezintă dosarele, secția specială și numirea procurorilor.

Într-un interviu recent pentru Adevărul, Dăncilă a promis că va înființa Programul Național de Dezvoltare Locală 3 (PNDL), în ideea că primarii vor convinge parlamentarii să nu voteze moțiunea.

De asemenea, Guvernul pregătește vineri o rectificare bugetară în care alocă sume colosale primarilor.

Și președintele Klaus Iohannis a declarat în repetate rânduri că Guvernul trebuie demis. Miercuri seară le-a transmis liberalilor să se pregătească pentru formarea unui nou Cabinet după succesul moțiunii.

Dacă moțiunea este adoptată, actualul Executiv va funcționa ca unul interimar, până când președintele României va numi un alt Guvern. În acest timp, Guvernul proaspăt demis va avea atribuții limitate, cum ar fi imposibilitatea de a emite ordonanțe de urgență.