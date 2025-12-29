Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni "o strategie de blocaj".

"Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni "o strategie de blocaj". Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor și un pas important spre echitate și normalitate, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă", a scris Abrudean pe Facebook.

Șeful Senatului a mai explicat că premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici PNLnu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională.

"Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată", a completat el.