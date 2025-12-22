Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că moțiunea simplă împotriva ministrului Cătălin Predoiu, care va fi dezbătută în Senat, este ”fără finalitate” și are rolul de a specula politic o situație complicată.

UPDATE

Moțiunea a fost respinsă cu 31 de voturi pentru și 51 contra.

Ștefan Pălărie: Cum e posibil ca AUR să se detoneze și să ajungă să apere o justiție capturată?

- pe de altă parte, senatorul USR a precizat că Predoiu trebuie să dea explicații pentru modul în care justiția a fost influențată de legile adoptate în 2022

Cătălin Predoiu:

- ministrul de Interne prezintă mai multe planșe cu rezultatele din mandatul său în fruntea MAI

- nivelul de siguranță publică în România e mult peste media europeană

- combatem evaziunea fiscală

- criticile privind Visa Waiver sunt printre ”cele mai ridicole”

- doar 149 de români au trecut granița dintre Mexic și SUA

- din vina mea, nu se cunosc multe lucruri pe care le-am făcut împreună cu echipele mele

- ”câteodată trebuie să te arunci pe o grenadă ca să salvezi pe cineva”, a spus Predoiu referindu-se la criticile privind scorul mic obținut la alegerile pentru Primăria București, din 2016. El a precizat că s-a aruncat în lupta cu Gabriela Firea și Nicușor Dan în ultimul moment, pentru a salva PNL.

Motivele invocate de AUR pentru moțiune:

- politizarea și anacronismul din cadrul MAI, cae nu-și respctă obligațiile asumate în relațiile cu UE, ONU, OSCE

- ingerințe directe în organizarea concursurilor

- pretinsa supraspecializare a unor structuri din MAI

- problemele actual din sistemul judiciar sunt în mare parte imputabile lui Cătălin Predoiu, care a fost de trei ori ministru al Justiției, cumulând aproape 7 ani

- fenomenul drogurilor a scăpat de sub control

- avem o succesiune impresionantă de fugari care găsesc aproape întotdeauna portițe de scăpare după proclamarea sentinței, e un caz unic în UE cel a cetățenilor români care încearcă să intre ilegal în SUA din America de Sud.

- Norocul nu e infinit, mandatele lui Predoiu pare că da.

+++

La dezbatere ar fi trebui să participe și premierul Ilie Bolojan, dar acesta și-a anulat participarea.

+++

Opoziția are ”dreptul să facă astfel de gesturi, a făcut-o, ne uităm la câte moțiuni de cenzură au fost depuse anul acesta, darămite moțiuni simple. Vedem la vot. Repet că nu are sens să speculăm un subiect care nu cred că are o finalitate”, a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu moțiunea simplă care va fi dezbătută luni în Senat.

Abrudean a spus că moțiunea are doar rolul ”de a specula politic o situație complicată”: ”N-am nicio emoție că această moțiune va trece”.

Moțiunea a fost depusă de AUR și se intitulează ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.



Legat de faptul că parlamentarii USR au anunțat că nu își vor exprima votul la moțiune, Abrudean a precizat că liberalii vor vota împotriva moțiunii, fără nicio rezervă, relatează Agerpres.

Parlamentarii USR nu vor vota la cele două moțiuni simple depuse de Opoziție, care urmează să se dezbată luni în Senat și în Camera Deputaților, a anunțat liderul senatorilor partidului, Ștefan Pălărie, precizând că aceștia vor participa la dezbateri, dar la vot își vor scoate cartelele din consolă, astfel încât votul să nu fie exprimat.

”Pentru noi, la USR, subiectul Justiției este extrem de important, este cel care ne-a făcut să ieșim în stradă, să protestăm, să aducem modificări legislative și să criticăm când amnistia și grațierea păreau să lovească orice urmă de noimă și de logică juridică. Tocmai de aceea, vom participa la cele două moțiuni, la dezbateri, vom și lua cuvântul, dar pentru că moțiunile, așa cum au fost scrise, sunt străvezii ca niște foi de ceapă, nu avem cum să le susținem”, a declarat Ștefan Pălărie, în cadrul unei conferințe de presă.