Extremistul George Simion, care în primul tur de prezidențiale a lipsit de la toate dezbaterile cu contracandidații, spune că Nicușor Dan fuge de o dezbatere în fața românilor, "crezându-i proști".

"Este umilitor pentru români să fie conduși în continuare de același sistem care și-a bătut joc pe poporul nostru timp de 35 de ani. Ceea ce face Nicușor Dan fugind de o dezbatere în fața românilor, crezându-i pe români proști, așa cum au fost jigniți susținătorii și cei peste 3.500.000 de români care au pușcat-o în dreptul numelui meu. Nu e acceptabil așa ceva. Vreau să vă rog, dragi prieteni, să nu vă lăsați afectați de minciunile lor, ci că George Simeon ar fi scăzut cursul euro-leu. Ci că George Simeon este vinovat pentru decăderea economică și pentru deficitul bugetar record pe care România îl are. Nici eu, nici Călin Georgescu, nici mișcarea suveranistă nu am făcut rău țării noastre", a spus Simion într-un video pe Facebook.

Simion a transmis că și miercuri, poate și joi este disponibil să meargă la dezbatere cu Nicușor Dan la orice televiziune.

"Nu e nevoie să ne denigreze, să răspândească minciuni spunând și inventând lucruri. Ne ducem și vorbim chiar și pe teritorii și la televiziuni care sunt vădit antinaționale. Sunt disponibil și am anunțat și am confirmat participarea la Digi24, unde a fost invitat și Nicușor Dan în această seară. Mă voi duce la ora 21:00, să văd dacă Nicușor Dan s-a prezentat sau nu, dacă are curajul să se prezinte. Nu la o televiziune de casă. Eu nu m-am înscris în această cursă pentru mine sau pentru vreun interes al vreunui grup. Eu sunt aici cu poporul român. De dimineață am întâlnit cu minerii, cu sindicatele, cu antreprenorii, cu patronatele. Dau interviuri pentru presa națională și pentru presa internațională. Vorbesc cu oricine dorește să vorbească, chiar dacă suntem adversari din punct de vedere ideologic. Acum nu mai este timpul de dezbinare de ideologii", a continuat el.

În campania pentru primul tur de prezidențiale Digi24, TVR și Antena 3 au organizat dezbateri. De la toate, George Simion a lipist. Doar la Digi24 s-a dus, i-a dat un buchet de flori Elenei Lasconi, apoi a plecat din studio.

Tot la Digi24, marți, Simion a explicat "strategia" absenței lui de la dezbateri.

"Noi am ales o strategie de a nu participa în primul tur la aceste dezbateri, nu doar organizate de Digi24, ci și la Antena, mergând pe o strategie de a determina votanții noștri care s-au simțit efectiv furați și furați de propriul vot să meargă totuși pe 4 mai și să-și ia revanșa. Se pare că a funcționat această strategie. Eu cred că suntem câștigătorii acestor alegeri și revenim la normal și pentru că revenim la normal îmi doresc să particip la dezbaterile din turul 2 cu Nicușor Dan. Asta este gândirea mea. Am luat o decizie politică, strategică la dezbaterile din primul tur și pentru a sancționa anularea alegerilor. A fost o formă de protest”, a spus liderul extremist al AUR.