România ar putea să își propună aderarea la moneda euro într-un orizont de 3-4 ani, consideră președintele Nicușor Dan.

"Trecerea României la euro e benefică. (...) Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât mai mult vei avea locuri de muncă bine plătite în țara ta. Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Să aderi la moneda euro trebuie să ai și pe deficit, și pe datorie trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani", a spus, joi seară, Nicușor Dan, după reuniunea informală a Consiliului European.

La finele lunii ianuarie, premierul Ilie Bolojan considera că acum nu suntem pregătiți să aderăm la Zona Euro din cauza dificitelor, însă tema ar putea fi "una de bază la alegerile parlamentare din 2028".

"Bulgaria îndeplinește condițiile legate de componenta de deficit. Așa cum știți, România a avut în acești ani niște deficite foarte mari și, până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2 - 6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3%, până în 2030", a spus Bolojan la Berlin, într-o conferință de presă comună că cancelarul Merz.

Premierul consideră că această temă legată de aderarea României la zona euro este "o temă care ar putea fi una de bază, în România, la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori, atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO".

