Un fost ofițer SRI a fost ales în Biroul Local al filialei USR PLUS Cluj-Napoca. Lucian Mate, care este vicepreședinte al organizației în urma alegerilor din 26 iunie, a activat șapte ani în Serviciul Secret.

„Să încerci să infiltrezi un agent SRI într-o filială de partid la Cluj mi se pare total ineficient, risipă de resurse, deoarece Clujul nu prea are multe cuvinte de spus la nivel central”, a declarat, pentru „Adevărul” Lucian Mate, proaspăt ales în Biroul Local de conducere al USR PLUS Cluj-Napoca.

Vicepreședintele USR PLUS Cluj-Napoca a lucrat timp de șapte ani în SRI, între 2009 și 2016, și s-a înscris în PLUS încă de la început. Lucian Mate vorbește foarte relaxat despre perioada petrecută în Serviciul Secret și precizează că a fost foarte transparent cu colegii de partid în legătură cu acest aspect al carierei sale.

Întrebat despre suspiciunile din spațiul public cu privire la inflitrarea de agenți acoperiți ai SRI în partidele politice, Mate a spus, sincer: „Sincer, da, cred că e posibil, nu știu, habar n-am. Eu n-am lucrat pe partea asta. Tot timp ni se spunea să nu ne implicăm în politică și chiar eram monitorizați în acest sens. Eu am fost cat de apolitic se poate. Nu știu cei mari ce interese pot avea, poate, nu zic nu. Să infiltrezi un agent...Nu știu ce să zic, poate, dar la Centru. Să-l infiltrezi la Cluj ca să ce?”.

Mate consideră o risipă de resurse un eventual agent acoperit într-o filială de partid din Cluj, din cauză că foarte puțin contează județul în politica centrală. El subliniază că în SRI a lucrat pe partea de analize economice și nu a avut tangențe cu politica: „Eu sunt mândru că am lucrat în SRI, n-am ascuns niciodată acest lucru. E o instituție OK. Eu am lucrat lucrat pe parte analize economice”.

„Dacă ai fost în SRI, se feresc cei de acolo ca de dracu de tine” Lucian Mate a fost ofițer SRI între 2009 și 2016, fiind recrutat în timp ce lucra ca IT-ist la Banca Transilvania.

„Am avut o ambiție personală, am vrut să văd dacă reușesc să intru în SRI. După 7 ani, mi-am dat demisia și am luat-o de la început în IT. Am luat decizia de a renunța și din considerente financiare. Ca new joiner (nou venit-nr) în IT câștig mai bine ca un angajat cu grad de căpitan acolo”, spune el. Mate a spus că nu vizează un post în administrația publică, din cauza salariilor mici: „Eu când am plecat din BT la SRI aveam salariu destul de bun. La SRI a fost aproximativ egal, dar apoi a venit Guvernul Boc și a tăiat salariile; am ajuns să câștig cu 35% mai puțin. Când ieșit mi-am jurat nu mă mai duc la un post plătit mai puțin, pentru că nu am alte surse, trăiesc din salariu. E adevărat că bugetarii câștigă bine, dar în IT se câștigă și mai bine”.

Acum, Mate lucrează ca programator pentru o corporație IT internațională. Întrebat despre legenda conform căreia, cine a lucrat în SRI rămâne în SRI, chiar dacă oficial își schimbă slujba, Mate a spus: „Nu este adevărat că rămâi în SRI. Dacă ai fost o dată în SRI, când ai ieșit se feresc ăia de tine ca de dracu. E un rulaj mare de personal, vine lume, pleacă lume, ca la orice instituție de stat. Se mai satură oamenii. Gândiți-vă că dacă acum vine cineva din SRI la mine la o discuție, eu din trei întrebări îmi dau seama ce urmărește. Și mie mi s-a spus direct că nu am ce discuta cu cei mai vechi”.

